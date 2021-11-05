Elektrik faturalarında bazı kesimler için indirim

Rum Bakanlar Kurulu, pandemi sebebiyle yaşanan ekonomik sıkıntılar çerçevesinde dün aldığı kararla, bazı hassas kesimlerin elektrik faturalarında yüzde 14’lük KDV indirimi uygulanması kararı aldı.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Bakanlar Kurulu’nun, hassas kesimleri korumak amacıyla elektrik faturalarına uygulanan ve yüzde 19 olan KDV’nin yüzde 5’e düşürülmesini kararlaştırdığını yazdılar.

Gazete, söz konusu indirimin altı ay süreli olacağını belirtirken indirimden faydalanacak kişi sayısının ise 34 bin civarlarında olduğunu vurguladı.