“BM kırmızı çizgilerin dayanıklılığını test etmeye çalışacak”

“İki taraftan Güvenlik ve Yönetim başlıklarında esneklik göstermeleri istenecek, ardından prosedüre bütün müdahiller ile BM ve AB’nin de katılımıyla devam edilecek”

BM’nin Eylül ayından itibaren aşamalı olarak, Kıbrıs sorunda tarafların ortaya koyduğu kırmızı çizgilerin "dayanıklılığını" test etmeye çalışacağı öne sürüldü.

Fileleftheros, “BM’den Dikenli Yönlerde Güç Testi” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, eylül ayına kadar "prosedürel araç olacak" bir belge hazırlama emri verdiği Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in bütün müdahiller ile direkt irtibat halinde bulunduğunu yazdı.

Gazete, Kıbrıs sorunundaki ilk hareketin Eylül ayında olacağını ve görüşmelerin ilerleyip ilerleyemeyeceğinin ortaya çıkması için daha baştan derinlere inileceğini kaydetti.

Gazeteye göre, Holguin’in hazırladığı belge Guterres tarafından New York’ta görüşeceği Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e verilecek. Görüşmelere, uygun zemin var ise, garantör güçlerin katılımıyla devam edilecek. Yani, Kıbrıs sorununda daha önce yapılan toplantılardaki gibi beş taraf + BM ve AB’nin gözlemci olacağı şekilde görüşmeler sürdürülecek.

BM, müdahil tarafların katı duruşları olan ve kaygı belirttikleri zor konuların görüşülmesini tercih ettiğini yazan gazete, ilk aşamada tarafların ‘esneklik’ göstermelerinin isteneceğini kaydetti. Güvenlik yani Garantiler ve Asker konusuyla Yönetim başlıklarının sınanacağı da iddia edildi.

BM’den kaynakların,

Holguin'in 2017’de Crans Montana’da masaya konulan Guterres Çerçevesi'ne dayanacak ve Güvenlik, Asker, Toprak, Mülkiyet, Türk ve Yunan vatandaşlarının durumu ve Yönetim başlıklarının yer aldığı "konsept belgesi" (consept paper) hazırladığı bilgisini BM kaynaklarınca doğrulandığı kaydedildi.



Gazete ilk aşamada her iki tarafı da farklı açılardan çok ilgilendiren Güvenlik, Asker ve Yönetim konularının ortaya konulacağını yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi'nin tek egemenlik, tek vatandaşlık ve tek uluslararası temsiliyeti olacak devletle ilgili konularda ısrarlı olduğunu, geri adım atmasının söz konusu olmadığını BM'ye ilettiği yazdı.

Habere göre, Rum Yönetimi, Güvenlik konularında ise AB’ne üye olduğunu hatırlatarak “siyasi ve tarihi açıdan modası geçmiş” bulduğu garanti sisteminin kaldırılmasını istiyor. Rum tarafı, Asker başlığı konusunda ise “adadan çekilmelerine mantıklı bir takvim konulabileceği şeklindedir. Uzun olmayacak, çekilme prosedürlerinin, teknik ve diğer pratik zorluklar dikkate alınarak uygulanacağı kısa bir takvim”den yana.

Gazete, Guterres ile Miçotakis’in New York’taki görüşmesinden sonra Yunanistan’ın temkinli bir iyimserlik yaydığını yazdı.

Haberde, Yunanistan Başbakanının, 20 Temmuz’da Güney Kıbrıs’ta yaptığı açıklamada, Holguin’in sunması beklenen önerilerden söz ettiği, daha sonra Yunan Hükümet Sözcüsü Mavlos Marinakis’in daha da ileri gidilerek, Holguin’in sunması beklenen "çözüm önerileri"nden söz ettiği hatırlatıldı. Gazete, Marinakis’in açıklaması nedeniyle Rum yönetiminde küçük çaplı bir panik yarattığını, Rum siyaset dünyasının teyakkuza geçtiğini ve yoğun hareketlilikten sonra gelen izah üzerine meselenin çözüldüğünü yazdı.

Gazete, Kıbrıs sorununda gelişmeler yaklaştıkça Hristodulidis hükümeti ortakları arasında çözüm şekliyle ilgili anlaşmazlıkların da ayyuka çıkmaya başladığına dikkat çekti. DİKO ve AKEL'in geçen hafta iki bölgeli iki toplumlu federasyona karşı çıktığı açıklamalara dikkat çeken DİSİ ve AKEL’in, Hristodulidis’ten ortaklarıyla aynı görüşte olup olmadığı sorusuna cevap vermesini istediği kaydedildi.