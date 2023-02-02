Beton mikserleri yol kesti

Beton ve taş ocağı şirketlerine bağlı onlarca beton mikseri ve kamyon, Baf-Limasol otoyolunun her iki yönünü trafiğe kapattı.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros’un birinci sayfasında ve fotoğraflı aktardığı habere göre, Baf’taki mevcut bölgelerde taş ocağı malzemesi kalmadığı gerekçesi ve yeni bölgeler tahsis edilmesi talebiyle düzenlenen eylemde Baf-Limasol yolunda trafik akışı 2 saat kesildi.

