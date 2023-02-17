Başpiskoposluktan yardım kampanyası

Rum Başpiskoposu Yeorgios, Türkiye’deki depremzedeler için tüm kiliselerde yardım kampanyası düzenlenmesi çağrısında bulundu

Alithia gazetesi, Rum Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios’un, vatandaşlara, Türkiye’deki depremzedeler için, önümüzdeki pazar günü tüm kiliselerde bir bağış/yardım kampanyası düzenlenmesi çağrısında bulunduğu haber verildi.

Başpiskopos Yeorgios’un önceki gün yayımlanan ve 19 Şubat Pazar günü kiliselere iletilecek olan genelgesinde, doğal afetlerin Hristiyanlar ile diğer dinlerden olanlar aynı zamanda zenginler ve fakirler arasında ayrım yapmadığını belirttiğini yazan gazete, Yeorgios’un, depremin yaşandığı söz konusu bölgelerde birçok Hristiyan yaşadığını aynı zamanda bazı hasara uğrayan şeyler arasında kiliselerin de bulunduğunu ifade ettiğini iletti.

Kilisenin bu deprem felaketine kayıtsız kalmasının mümkün olmadığını dile getiren Yeorgios, bunun tam aksine depremzedelere yardım ve dayanışmada bulunmanın manevi borçları olduğunu kaydetti.

Yeorgios, bu yüzden, halkın depremzedelere yönelik fiili desteğinin göstergesi olarak, gelecek pazar günü tüm kiliselerde bir bağış/yardım kampanyası düzenleneceğini sözlerine ekledi.

