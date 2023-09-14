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Başpiskopos, Ledra Palace Otel’i istiyor

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Rum Başpiskopos Yeorgios’un, hisselerinin büyük bölümünün Başpiskoposluğa ait olan Ledra Palace Otel’i bazı etkinlikler düzenlemek için kullanmak niyetinde olduğu öğrenildi

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Başpiskopos, Ledra Palace Otel’i istiyor
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Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios’un, yeniden değerlendirilmesini istediği ara bölgedeki eski Ledra Palace Otel’in depreme dayanıklılığının test edilmesi için prosedür başlattığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi “Başpiskopos Ledra Palace’a Ayak Basıyor” başlığıyla aktardığı haberinde, bu gelişmenin BM ile yapılan temasların ardından meydana geldiğini; ancak BM’nin, binanın durumundan ötürü değerlendirilmesini istemediğini yazdı.
Gazete, otelin hisselerinin büyük bölümünün Başpiskoposluğa ait olduğunu ve Başpiskopos Yeorgios’un, BM’nin buradan vazgeçmesi ve binanın sağlam çıkması halinde, burayı otel olarak değil, bazı etkinlikler düzenlemek için kullanmak niyetinde olduğunu söylediğini kaydetti.
Haberde, otelin etkinlikler ve kültürel maksatlarla kullanılmasının bölgeye hayat vereceği ve farklı kullanım amaçlarının yolunu açabileceği ifade edildi.
 
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