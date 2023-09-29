banner913
banner932
Northernland Sports Fest 23, Crossfit Aquathlon yarışı ile başladı
Northernland Sports Fest 23, Crossfit Aquathlon yarışı ile başladı
18 0
Şarkılar
Şarkılar "Şampiyon Melekler" için söylendi
5 0
 
“Dr. Küçük’ün verdiği mücadele unutulmaz”
“Dr. Küçük’ün verdiği mücadele unutulmaz”
9 0
Fuat Oktay, liderimizin huzurundaydı
Fuat Oktay, liderimizin huzurundaydı
10 0
İtfaiye personelinden kan bağışı…
İtfaiye personelinden kan bağışı…
10 0
“Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırma ve öğretmen onurunu hedef gösterme kırmızı çizgimizdir”
“Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırma ve öğretmen onurunu hedef gösterme kırmızı çizgimizdir”
19 0
YDÜ, Türkiye genelinde en iyi üçüncü üniversite oldu
YDÜ, Türkiye genelinde en iyi üçüncü üniversite oldu
131 0
banner964

Baf Etnografya Müzesi soyuldu

banner476

banner974
Baf Etnografya Müzesi soyuldu
banner971
Baf Etnografya Müzesi çarşamba gecesi soyuldu.
Fileleftheros’un haberine göre arkeoloji, tarih, halk sanatı ve etnografya meraklısı Rum koleksiyoner Yorgos İliadis ve eşinin, yarım yüzyıldan uzun süre Ada genelinden ve özellikle Baf’tan topladığı parçaların sergilendiği özel müzeden antik sikke, takı ve diğer arkeolojik ve tarihi öneme sahip parçaları çalındı.
İlk belirlemelere göre müze binasına küçük pencereden giren hırsızları bulmak için olay yerinde parmak izi araması yapan polis, güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.