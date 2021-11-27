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Aşı karşıtları sokağa indi

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Aşı karşıtları sokağa indi
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Güney Kıbrıs'ta son haftalarda yükselişini sürdüren Covid-19 vakaları nedeniyle önlemları artırarak yeni kararlar alan Rum hükümetine karşı bazı aşı karşıtları ve alınan kararları beğenmeyenler sokağa indi.
Bugün öğleden sonra Larnaka - Lefkoşa anayolu üzerinde toplanan yüzlerce aşı karşıtı ve yeni kararları beğenmeyen Rum vatandaşları eylem yaptılar.
Larnaka- Lefkoşa anayolunu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapatan eylemciler slogan atarak taleplerini açıkladılar.
Eylem nedeniyle yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları da oluştu.
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