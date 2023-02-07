Anastasiadis'ten yeni deprem mesajı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye’de yaşanan depremin ardından akıllarının ve dualarının kayıp Kıbrıslı Türk öğrenciler, ebeveynler ve öğretmenlerde olduğunu belirtti.

Anastasiadis, sosyal medya hesabından Türkiye’deki depremle ilgili yeni bir mesaj paylaştı.

Anastasiadis, kurtarma çalışmalarına ve insani çabalara katkı yapmaya hazır olduklarını yeniden dile getirmek istediğini belirtti.

