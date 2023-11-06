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“Afrodit” yatağıyla ilgili planlar rafa kaldırılma yolunda

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“Afrodit” yatağıyla ilgili planlar rafa kaldırılma yolunda
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“Chevron” şirketi ile Güney Kıbrıs arasındaki anlaşmazlık nedeniyle “Afrodit” yatağıyla ilgili planların rafa kaldırılma yolunda olduğu bildirildi.
Alithia gazetesi, “Chevron” şirketinin, “Afrodit” yatağındaki doğalgazın yüzer platform (FPU) olmaksızın denizaltı boru sistemiyle Mısır’a götürülmesi konusunda Güney Kıbrıs’a yaptığı önerinin, maliyetin yüksek olması nedeniyle kabul edilmemesi sonrasında, taraflar arasında sürdürülen müzakere süresinin dün dolduğunu yazdı.
Gazete, dün akşama kadar konuyla ilgili anlaşma sağlanmadığı gibi müzakere süresinin uzatılmasıyla ilgili olarak da herhangi bir açıklama yapılmadığını kaydetti.
Bu durumun, uzmanların endişelenmesine yol açtığını yazan gazete, “Chevron”un Doğu Akdeniz’deki belirsizlikle de bağlantılı olarak, bir noktada çekilmeyi bile düşündüğünü belirtti.
Gazete, Güney Kıbrıs’ın “Chevron”a, müzakerelerde 4 ay yerine 2 haftalık uzatma önerdiğini kaydederek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de dünkü açıklamalarında, “Chevron”dan Güney Kıbrıs’ın görüşüyle ilgili yanıt alana kadar, resmi bir açıklama yapmayacağını söylediğini yazdı.
 
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