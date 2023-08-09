ABD’li senatör Robert Menendez, Güney Kıbrıs'a gidiyor

ABD’li senatör Robert Menendez’in Dış Rumlar Kongresi’ne katılmak üzere 23-25 Ağustos’ta Güney Kıbrıs’ta olacağı bildirildi.

Haravgi ve diğer gazetelere göre “Dış Rumlar ve Kesin Dönüş Yapanlar Dairesi” Başkanı Thalia Polidoru Antoniu, Amerikan Senatosu Dış Konular Komitesi Başkanı Robert Menendez’in fiziki olarak kongreye katılacak olmasının önemine vurgu yaptı. Menendez’in 24 Ağustos’ta saat 17.15’te kongrede konuşma yapacağını belirterek, bunun Dış Rumlar Kongresi tarihinde bir ilk olacağına vurgu yaptı.

Lefkoşa-Eğlence’deki “Kıbrıs Üniversitesi yerleşkesinde” yapılacak Dış Rumlar Kongresi’nin açılış töreni 22 Ağustos’ta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve siyasi parti başkanlarının konuşmalarıyla gerçekleşecek.

