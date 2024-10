“AB Kıbrıs temsilcisi atamak niyetinde”

Annita Dimitriu “BM Genel Sekreteri’nin ısrarı çok önemli”

Fileleftheos Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasında 15 Ekim’de New York’ta yemek formunda gerçekleşen görüşmenin ardından Avrupa Birliği’nin Kıbrıs sorununa müdahil olacak bir temsilci atama niyetinde olduğunu bildirdi.

Fileleftheros AB temsilcisi atama niyetini Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’le geçen hafta Brüksel’de gerçekleşen görüşmeleri sırasında ima ettiğini ancak temsilcinin ne zaman atanacağının henüz netleşmediğini yazdı.

Habere göre Rum yönetimi, der Leyen-Hristodulidis görüşmesinden, Avrupa Parlamentosu’ndaki prosedürel oturumlar tamamlanmadan, yani aralık ayından önce herhangi bir şey beklenemeyeceği sonucunu çıkardı. Yeni Avrupa Komisyonu görevini devralmadan önce Brüksel’den herhangi özlü bir hareket beklenmiyor.

Geçen hafta katıldığı Brüksel’deki Avrupa Konseyi sonrasında “AB sözcüsünün de ifade ettiği gibi Kıbrıs sorunu Avrupa sorunudur, Avrupa Birliği’nin oynayacak rolü vardır.” diyen Hristodulidis çok yakında AB’den, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına artan ilgisini gösteren ve oynayabileceği başrole işaret eden bazı somut açıklamalar beklediğini kaydetti.

Rum tarafının Rosemary DiCarlo’nun Kıbrıs sorununda perde önüne çıkması aracılığıyla harekete geçecek olan BM’nin 15 Ekim’deki görüşmede kararlaştırılanlar temelinde bundan sonraki adımlarını beklediğini yazan gazete Türkiye’nin Kıbrıs sorununda nasıl hareket edeceğinin de özellikle merak edilmekte olduğunu ekledi.

Öte yandan Haravgi DİSİ ve Rum Meclisi Başkanı Annita Dimitriu’nun, bir EOKA’cı için düzenlenen anma töreninde “kabul edecekleri tek çözümün iki bölgeli iki toplumlu siyasi eşitliğe sahip federasyon olduğunu” belirterek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bu yöndeki çabalarına desteğini yinelediğini yazdı.

Habere göre 15 Ekim’de New York’ta gerçekleşen gayriresmi görüşmenin, Kıbrıs sorununa BM kararları zemininde çözüm için müzakereleri yeniden başlatma çabasında “olumlu bir adım olduğunu” söyleyen Dimitriu “Ülkemiz için kritik bu dönemde ‘varım’ demek ve Kıbrıs’ımızı kurtaracak ve yeniden birleştirecek her çabayı desteklemek zorundayız.” dedi.

Annita Dimitriu çok karışık bir bölgede, zor ve endişe verici gelişmelerin merkezinde zor bir siyasi dönem geçirmekte olmalarına rağmen BM Genel Sekreteri’nin “ısrarını önemli bulduklarını” söyledi. Müzakere zemininin ve istenilen çözüm çerçevesinin Kıbrıs sorununun özüne tabi olması nedeniyle gayriresmi görüşmelerin Türkiye, Yunanistan ve “İngiltere’nin” katılımıyla genişletilmesini çok önemli bulduğunu ekledi.

Alithia “Annita Dimitriu’nun Kıbrıs Sorunu Açıklaması… BM Genel Sekreteri’nin Israrı Çok Önemli” başlıklı haberinde Dimitriu’nun “özgür, modası geçmiş garantiler ve işgal askerleri olmadan bir vatan bırakmak borcumuzdur.” dediğini de yazdı.