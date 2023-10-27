“Zorlu Töre, gemiyi denize yatırdı”

Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı’nda TCSG Yaşam arama kurtarma gemisine binen Meclisi Başkanı Töre’nin kumanda bölümünde brifing alırken, joysticke dokunarak gemiyi yanlışlıkla iskele tarafından suya yatırması heyecan yarattı

Deneyimli gazeteci, NTV Kıbrıs Temsilcisi Selim Sayarı, Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı’nın önceki gün yapılan deniz safhası esnasında yaşanan trajikomik olayı sosyal medya hesabından paylaştı. Başrolünde Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin olduğu olayın, gazeteciler arasında günün konusu olduğunu dile getiren Sayarı, “Önce çok korktuk ama meseleyi çözünce çok eğlendik” dedi.

Selim Sayarı’nın söz konusu paylaşımı şu şekilde:

“Sabah erken Mağusa limanından ayrıldık. TCSG Yaşam arama kurtarma gemisi harika, deniz olağanüstü sakin, hava çok güzel büyük bir keyifle çok konforlu biçimde uluslararası sulara doğru seyrediyoruz… Gemi sallanmıyor bile sanki tatbikatta değil adeta gezideyiz; derken çok sert bir manevra oldu gemi sol tarafa doğru yattı hem öyle bir yattı ki; üst güvertede tripod üzerindeki kameralar devrildi kameramanlar yere düştü eşyalarımız sağa sola savruldu. Denizcilerden biri “herhalde suda radarda görülmeyen bir cisim vardı ona çarpmamak için böyle sert bir manevra yapmak zorunda kaldık” dedi. Mantıklı geldi korktuk ama “olabilir bunlar” dedik.

Fakat gazeteci milleti rahat duramaz, hepimizin kafasına takıldı… “Ne oldu da geminin iskele tarafını denize teğet yatıracak kadar böylesine ani ve sert bir manevra oldu?” Sorunun yanıtı bulmakta gecikmedik… Bizim meclis başkanı ve cumhurbaşkanı vekili süper modern Yaşam gemisinin kumanda bölümünde brifing alırken dümen olmadığını fark ediyor.

Gemi komutanı ve seyir subayları 88 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde denizin 5 metre derinliğinde seyreden 1700 tonluk devasa geminin küçük bir joystickle tamamen elektronik bir sistemle kumanda edildiğini anlatıyorlar… Sen bizim başkan milimetrik dokunuşlarla kullanılan o küçücük joysticke Playstation’da Mortal Kombat oynar gibi aban, devasa gemiyi iskele tarafından suya yatır, geminin bir yanı suya dalsın diğer yanı havalansın! Gemi komutanı ve subaylar anında müdahale etmese dümen (joystick) başkanda kalsa tatbikat senaryosu gereği denizde kurtarılmayı bekleyen figüranlar yerine gerçekten denize düşen gazetecileri Akdeniz’den toplayacaklardı.”

