Yürekler ağza geldi

Lefkoşa’da dün saat 14.30 sıralarında, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda ZMY 592 plakalı araçla batıya seyreden 57 yaşındaki Serpil Kurtuldu, Fuar kavşağına geldiğinde dikkatsizce ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa Yakın Doğu Bulvarı’na dönüşe geçti.
ZMY 592 plakalı araç bu sırada Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda doğu istikametine seyreden ve kavşağa geldiğinde süratini salim hadde indirmeyen 19 yaşındaki Mert Eriği yönetimindeki UL 998 plakalı Mercedes marka aracın önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle UL 998 plakalı araç, kontrolsüzce yoluna devam edip yolun solundan çıkarak kaldırıma, çevre duvarına ve demir korkuluklara çarparak durabildi.
Kaza sonucu yaralanan ZMY 592 plakalı araç sürücüsü Serpil Kurtuldu’nun, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi devam ediyordu.
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