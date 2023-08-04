Yüksek İdare Mahkemesi, AKSA ile imzalanan Kalecik III sözleşmesine ilişkin başvuruyu bugün ele alamaya başladı

Dava, karşı tarafın dinlenmesi amacıyla 11 Ağustos’a ertelendi

Yüksek İdare Mahkemesi, AKSA ile imzalanan Kalecik III sözleşmesine ilişkin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) başvurusunu bugün ele almaya başladı.

TAK muhabirinin El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu’dan aldığı bilgiye göre, ilk duruşma bugün saat 09.00’da Yüksek İdare Mahkemesi’nde yapıldı.



Tuğcu, Yüksek İdare Mahkemesi’nin El-Sen’in başvurusunu kabul ettiğini belirterek, karşı tarafı da dinlemek için davayı 11 Ağustos Cuma saat 09.00’a ertelediğini kaydetti.



Ahmet Tuğcu, AKSA ile imzalanan sözleşmenin getirisinin bu ayki elektrik faturalarında görüldüğünü ve önümüzdeki ay elektrik faturalarının daha da yükseleceğini sözlerine ekledi.

