banner913
banner932
Yaz saati uygulaması 27 Ekim’de sona eriyor
Yaz saati uygulaması 27 Ekim’de sona eriyor
50 0
New York’ta üçlü görüşme bu akşam
New York’ta üçlü görüşme bu akşam
16 0
 
UBP'den
UBP'den "yeni adayla devam" kararı
23 0
Mutsuz ve umutsuz insanlar ülkesi olduk!
Mutsuz ve umutsuz insanlar ülkesi olduk!
50 0
Değirmenlik 'Ohh', Gönyeli 'Off' çekti
Değirmenlik 'Ohh', Gönyeli 'Off' çekti
45 0
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nden “Adalet İçin 3 dakika karanlık” eylemi…
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nden “Adalet İçin 3 dakika karanlık” eylemi…
26 0
LTB ekiplerinin denetimleri... 10 iş yerine ceza yazıldı, 424 gıda ürünü müsadere edildi
LTB ekiplerinin denetimleri... 10 iş yerine ceza yazıldı, 424 gıda ürünü müsadere edildi
55 0
banner1032

Yücetürk: “Görme engelliler iş ve aş bekliyor”

banner1020

“Görme engelliler ve diğer engellilerin istihdamları bir an önce çözülmeli”

banner1045
Yücetürk: “Görme engelliler iş ve aş bekliyor”
banner971
Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Başkanı Derviş Yücetürk, “15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü” dolayısıyla yaptığı açıklamada görme engellilerin iş ve aş beklediğini belirtti.
Dernek’ten verilen bilgiye göre, Yücetürk, Başbakan ve hükümetin sağduyulu hareket ederek duyarlılık göstermelerini, görme engelliler ve diğer engellilerin istihdamlarının bir an önce yapılmasını talep etti.
Özel Eğitim Yasası ile ilgili gerekli tüzüklerin bir an önce ilgili bakanlık tarafından hazırlanıp onaylanmasını isteyen Yücetürk, “26 Eylül 2024’te göstermelik olarak hizmete açılan Engelsiz Yaşam Evi’nin projeye uygun olarak inşaatının bir an önce tamamlanmasını, annesiz, babasız, kimsesiz ve  ortada kalan 30 engellinin bir an önce bu merkezden yaşam boyu hizmet almaları sağlanmalıdır.” ifadelerine yer verdi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.