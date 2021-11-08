Yoldan çıktı, uçuruma yuvarlandı

Kaleburnu-Sipahi yolu üzerinde yoldan çıkan araç, 30 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı, iki kişi yaralandı

Kaleburnu-Sipahi yolu üzerinde dün meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Görenlerin yüreğini ağzına getiren kaza saat 11.30 sıralarında meydana geldi.

59 yaşındaki Rifat Çalıkuşu, yönetimindeki HZ 997 plakalı araç ile Sipahi istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağından çıkarak yaklaşık 30 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü Rifat Çalıkuşu ve araçta yolcu olacak bulunan 62 yaşındaki Uygur Celiloğlu kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.



