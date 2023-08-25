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Yoldan çıktı, ağaçlara çarptı

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74 yaşındaki sürücü, Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve ağaçlara çarptı

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Yoldan çıktı, ağaçlara çarptı
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Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan araç yoldan çıktı, ağaca çarptı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında meydana geldi.   
74 yaşındaki Ayla Dereliköylü, yönetimindeki RA 421 plakalı salon araçla Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Serhatköy-İkidere mevkii yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun solundan çıkarak ağaçlara çarpıp durdu.   
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantolu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.  
 
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