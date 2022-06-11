“Yoksullaşmaya ve yok oluşa hayır”

Toplumsal Varoluş Platformu, zamları ve düşen alım gücünü protesto etmek amacıyla Dereboyu’ndan Meclis’e yürüyüş yaptı, hükümeti istifaya çağırdı

Toplumsal Varoluş Platformu, zamları ve düşen alım gücünü protesto etmek amacıyla Lefkoşa’da dün eylem yaptı.Saat 18.30’da Dereboyundan başlayıp Cumhuriyet Meclisi önünde devam eden eylemde, “Hükümet istifa”, “Hükümet zamları al başına çal”, “Direne direne kazanacağız” sloganı atıldı. Eylemde, “Yoksullaşmaya ve yokoluşa hayır” pankartı açıldı.Meclis kapısına siyah kurdele bağlayan eylemciler, Meclis önünde oturma eylemi de yaptı. Şarkılar ve alkışlarla zamlar protesto edildi.Eylemde platform adına konuşan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, fakirleşmek, yoksullaşmak, temel hak ve özgürlüklerden, varlıklarından vazgeçmek, İş yerlerini kapatmak, işsiz kalmak veya üretimden koparılmak istemediklerini vurguladı.Maviş, isyanlarının kurulan düzene olduğunu ifade ederek, Türkiye ile imzalanan protokolü eleştirdi. Ülkede her geçen gün yaşam şartlarının daha da zorlaştığına işaret eden Maviş, gençlerin göçe zorlandığını savundu.Maviş, Türk Lirasının döviz karşısında erimesi yanında akaryakıt ve temel gıdalara yapılan zamlarla halkın alım gücünün düştüğüne işaret ederek, hükümetin dar gelirlileri korumadığını, korumak için de hiç bir çabasının olmadığını kaydetti.“Bu hükümetten vatandaşa fayda, topluma hayır gelmez” diyen Maviş, eleştirilerde bulundu.Türk Lirasındaki değer kaybı yanında İğneden ipliğe her şey zamlanırken toplumun fakirleştiğini, vergisini vermeyen, imtiyazlardan faydalanan, krizden nemalanan sermaye kesiminin servetine servet kattığını ifade eden Maviş, “Bu zenginlerin servetinden vergi alacak, dar gelirliyi koruyacak bir düzen istiyoruz” dedi.Maviş, “Teslimiyet siyasetine” asla izin vermeyeceklerini, Kıbrıs Türk Halkının İradesine yapılan müdahalelere karşı duracaklarını vurguladı, “Ülkede üretimin ve adil paylaşımın sağlanması adına sokakta olmaya devam edeceğiz” diye konuştu ve taleplerini şöyle sıraladı: “Zamlara karşı vatandaşın alım gücünün korunmasını istiyoruz. ‘Teslimiyet protokolü’nün geri çekilmesini istiyoruz. İrademize müdahaleden vazgeçilmesini istiyoruz. Üretimin desteklenmesini istiyoruz. Gelir dağılımında adalet istiyoruz. Çözümü de çaresi de bizim elimizde!” "Özgürlük Senden Büyük # Dokunma" eylemi çerçevesinde Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nin de katılarak destek verdiği eylemde, pazartesi de Gazeteciler Birliği'nin Meclis önünde yapacağı eyleme destek verileceği belirtildi.