KTOEÖS: “İlköğretimde geçicilerin 36 ayda kadrolanması uygulamasının 2028’de sonlandırılması kararının arkasında torpil bulunuyor. 43 atama yapılıp 220 geçici alınarak bu yandaşlara torpil yapıldı, rüşvet dağıtıldı”



Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, “Eğitimde yaşanan dayatmalar, baskılar, torpil, rüşvet, adaletsizlikler gündemdeyken öğretmene saldırmak, öğretmenin saygınlığını, itibarını yok sayıp, öğretmeni hedef göstererek gündemi değiştirmek habercilik anlayışından, düşünce ve ifade özgürlüğünden oldukça uzak bir meseledir” dedi.

Bir televizyon programında öğretmenlere yönelik sarf edilen sözler üzerine yazılı açıklama yapan Eylem, kullanılan ifadelerin özür dilense de affedilir olmadığını vurguladı ve bu konuda her türlü yasal hakkın kullanılacağını kaydetti.

Haksızlıklar ve adaletsizliklerle bu düzenden nemalananların üzerini örtmek için birilerinin görev üstlenmiş olabileceğini savunan Eylem, “Ancak, bilinmelidir ki, bu düzeni yaratanlara, bundan kar sağlayan, sağlattıranlara, rüşvet, yolsuzluk, haksızlık ve adaletsizlikle ülkemizi yaşanmaz hale getiren ve bu düzeni sürdürmek için uğraşanlara karşı öğretmen mücadeleye devam edecek, dayatmalara boyun eğmeyecek, saygınlığına, itibarına, özgürlüklerine, haklarına saldıranlara gerekli dersi verecektir” dedi.

Selma Eylem şöyle devam etti:

“Bilimi, kadını, toplumsal cinsiyet eşitliğini, çağdaş toplum yapısını hedef alıp yıllardır muhafazakârlaştırmaya çalışanların buna karşı mücadele eden ve aydın kesimi oluşturan öğretmene ve sendikalarına saldırıyorlar. Öğretmenler Yasasını düzenleyip geçen Mayıs ayında meclisten geçirerek ilköğretimde geçicilerin 36 ayda kadrolanması uygulamasının bu yıl değil de 2028’de sonlandırılması kararının arkasında torpil planı bulunuyor. 43 atama yapılıp 220 geçici alınarak bu yasa maddesiyle yandaşlara ve akrabalara torpil yapıldı, rüşvet dağıtıldı. Lefkoşa TMK’ya giriş taban puanını 3 kez düşürerek 6. sınıfa belirlenen 150 kişilik kontenjanı 200 civarına çıkardılar. Lefkoşa’da ara sınıflara diğer bölgelerdeki kolejlerden onlarca öğrenci getirdiler. Sınıf Geçme Sınav Tüzüğü’nü 2 kez değiştirip sınıfta kalan herkesi geçirerek, yandaşlara çıkar sağladılar. Sınıf geçen öğrencinin ise hakkı yendi ve yeni nesile kötü örnek olundu. Maliye Bakanının hazırlattığı görselle öğretmenin yasal hakkını sadakaymış gibi yansıtıp öğretmeni itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Hiçbir hazırlık ve organizasyon yapmadan sadece ders sayısını artırarak ‘tam gün’ adı altında, prefabriklerde, öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılamada mağduriyet yaşayacağı, güvenlik riskiyle iç içe olacağı, aç kalacağı sistem öğretmene ve sendikasına saldırı amacıyla dayatıldı”



