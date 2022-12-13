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“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
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“Yakıt sorunumuz yok”

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Başbakan Üstel, El-Sen’in iddialarına yanıt verdi: “Sürekli elektrikle ilgili dedikodular dönüyor. Yakıt sorunumuz yok, gemi önümüzdeki günlerde adaya geliyor"

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“Yakıt sorunumuz yok”
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El-Sen, Teknecik Elektrik Santrali'nde 3 günlük yakıt kaldığını açıkladı. Başbakan Ünal Üstel ise, basın toplantısında bu yöndeki soruyu yanıtladı.
“Yakıt sorunumuz yok, gemi önümüzdeki günlerde adaya geliyor" diyen Üstel, şunları söyledi:
"Sürekli elektrikle ilgili dedikodular dönüyor. Bundan kurtulmak için TPİC'le anlaşma imzaladık. Ulaşımdaki navlun ücretini bu anlaşmayla ortadan kaldırdık ve biz artık tek İtalyan borsasında o günkü yakıt fiyatı ne ise, gemi geldiğinde o fiyata bakıp ödeme yapıyoruz. Bu ay gelen gemide bu borsaya göre kar da elde ettik. Elektrik Kurumunda yakıt bitti söylemleri insanları germek içindir. El-Sen dedikodu yapıyor. Buna gerek yok. Hükümet olarak her türlü alternatifi göz önünde bulundurduk. Yakıt sıkıntımız yok, gemi önümüzdeki günlerde geliyor."
 

 
 
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