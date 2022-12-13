Başbakan Üstel, El-Sen’in iddialarına yanıt verdi: “Sürekli elektrikle ilgili dedikodular dönüyor. Yakıt sorunumuz yok, gemi önümüzdeki günlerde adaya geliyor"



El-Sen, Teknecik Elektrik Santrali'nde 3 günlük yakıt kaldığını açıkladı. Başbakan Ünal Üstel ise, basın toplantısında bu yöndeki soruyu yanıtladı.

“Yakıt sorunumuz yok, gemi önümüzdeki günlerde adaya geliyor" diyen Üstel, şunları söyledi:

"Sürekli elektrikle ilgili dedikodular dönüyor. Bundan kurtulmak için TPİC'le anlaşma imzaladık. Ulaşımdaki navlun ücretini bu anlaşmayla ortadan kaldırdık ve biz artık tek İtalyan borsasında o günkü yakıt fiyatı ne ise, gemi geldiğinde o fiyata bakıp ödeme yapıyoruz. Bu ay gelen gemide bu borsaya göre kar da elde ettik. Elektrik Kurumunda yakıt bitti söylemleri insanları germek içindir. El-Sen dedikodu yapıyor. Buna gerek yok. Hükümet olarak her türlü alternatifi göz önünde bulundurduk. Yakıt sıkıntımız yok, gemi önümüzdeki günlerde geliyor."







