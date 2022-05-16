Vatandaş artık Güney’den uçacak

Ülkemizden Türkiye ve Londra’ya gitmek isteyenler aşırı pahalı bilet fiyatları nedeniyle ceplerine göre hareket etmek için Güney Kıbrıs’taki Larnaka ve Baf Havalimanlarından uçmaya başladı

KKTC’den yurt dışına tatil, sağlık maksatlı veya aile ziyareti yapmak isteyenler için artık uçak yolcuğu hayal oldu.Ülkemizdeki yüksek uçak biletlerini gören çok sayıda vatandaş, Euro’nun yüksek olmasına rağmen daha ucuz konumda olan Güney Kıbrıs’taki Larnaka veya Baf Havalimanlarından yurt dışına uçmaya başladı bile.Tatil veya ailesini ziyaret etmek isteyenler bilet fiyatlarına baktığında her şeyi bir anda unutuyor. Uçak bileti fiyatlarının tatil aylarında da adeta yüksek fiyatlardan seyretmesiyle bu yıl tatile çıkmak hayal oldu diyenlerin sayısı fazla.KKTC Havalimanı’ndan Türkiye veya Londra’ya gitmek isteyen bir kişi en az 4 bin 150 ile 11 bin 14 TL arasında bilet para ödemek zorunda.4 kişilik bir aile için bu yolculuğun maliyeti ise 16 bin ile 44 bin TL arasında değişiyor.Güney Kıbrıs’ta Baf Havalimanı’ndan Londra’ya gitmek isteyen bir kişi ise 3 bin 571 TL ile 3 bin 981 TL arasında bilet ücreti ödemesi gerekiyor. Larnaka Havalimanı’ndan ise ayni parkur fiyatı bavulsuz 2 bin 306 ile 4 bin 6 TL arasında değişiyor.KKTC Havalimanı’ndan İstanbul’a gitmek isteyenlerin uçak bileti bazı tarihlerde Larnaka’dan Londra’ya gidecek bir yolcunun yaklaşık iki katına geliyor.KKTC Havalimanı’ndan İstanbul’a bir kişilik uçak bileti neredeyse 2000 TL’den başlıyor. Ancak bazı tarihlerde bu fiyhtlar 4150 ile 4348 TL arasında değişirken İstanbul’dan KKTC Havalimanı’na 4400 ile 6318 TL.Baf Havalimanı’ndan Londra’ya 3 bin 570 ile 3 bin 981 TL, Londra’dan Baf Havalimanı fiyatı ise 4 bin 155 ile 4 bin 692 TL. Bu bilet fiyatlarına 20 kg bavul ücreti dâhil. Larnaka’dan Londra’ya uçak biletleri 2 bin 986 ile 3 bin 406 TL. Yani KKTC İstanbul biletinden daha ucuz. Londra’dan Larnaka’ya uçak bilet fiyatı ise 2 bin 306 ile 4 bin 6 TL arasında değişiyor.