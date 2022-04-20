“Uyku apnem var”

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları’nın Meclis’te uyuduğu esnada çekilen fotoğrafı sosyal medyaya yayınlandı. Hamzaoğulları “Uyku apnem bastırınca 30 saniye ile 3 Dk arasında uya kalırım” açıklamasını yaptı

Meclis Genel Kurulu’nun önceki günkü birleşiminde Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun meclis kürsüsünde konuşmasını yaptığı sırada meclisin kameralarında uyurken görüntülenen Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Biray Hamzaoğulları eleştirildi.Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaparak mecbur kaldığını belirten Hamzaoğulları, “Gözümüzün içine bakarak yalan söyleyen iktidar parti vekillerinin yandaşları hortlayınca mecbur kaldım” dedi ve açıklamasına uyku apnesi olduğunu da ekledi.Açıklama yapmayacaktım ama, Saray yavruları hortladı...Gözümüzün içine bakarak yalan söyleyen iktidar parti vekillerinin yandaşları hortlayınca mecbur kaldım Dakikada 57 kez uyku apnem olurmuş... Doktor değilim öyle söylediler...Uyku apnem bastırınca 30 saniye ile 3 Dk arasında uya kalırım... Sonrasında 8 saat uyumasam da sıkıntı olmaz. Kamera o anı yakaladı... Eleştirmenler de hortladı...