banner762
banner815
İlk finalist GG
İlk finalist GG
1 0
Gökyüzünde geçit töreni: 4 gezegen aynı hizaya geliyor
Gökyüzünde geçit töreni: 4 gezegen aynı hizaya geliyor
32 0
 
Karanlık yollarda tehlike kol geziyor
Karanlık yollarda tehlike kol geziyor
9 0
Sezonun ilk Drag Yarışı 23-24 Nisan’da
Sezonun ilk Drag Yarışı 23-24 Nisan’da
7 0
İlk finalist MTG
İlk finalist MTG
54 0
Hakaretler havada uçuştu
Hakaretler havada uçuştu
99 0
İçkide indirim bilmecesi
İçkide indirim bilmecesi
13 0
banner797
banner794

“Uyku apnem var”

banner476

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları’nın Meclis’te uyuduğu esnada çekilen fotoğrafı sosyal medyaya yayınlandı. Hamzaoğulları “Uyku apnem bastırınca 30 saniye ile 3 Dk arasında uya kalırım” açıklamasını yaptı

banner825
“Uyku apnem var”

Meclis Genel Kurulu’nun önceki günkü birleşiminde Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun meclis kürsüsünde konuşmasını yaptığı sırada meclisin kameralarında uyurken görüntülenen Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Biray Hamzaoğulları eleştirildi.
Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaparak mecbur kaldığını belirten Hamzaoğulları, “Gözümüzün içine bakarak yalan söyleyen iktidar parti vekillerinin yandaşları hortlayınca mecbur kaldım” dedi ve açıklamasına uyku apnesi olduğunu da ekledi.
Hamzaoğlu'nun paylaşımı şöyle:
Açıklama yapmayacaktım ama, Saray yavruları hortladı...
Gözümüzün içine bakarak yalan söyleyen iktidar parti vekillerinin yandaşları hortlayınca mecbur kaldım Dakikada 57 kez uyku apnem olurmuş... Doktor değilim öyle söylediler...
Uyku apnem bastırınca 30 saniye ile 3 Dk arasında uya kalırım... Sonrasında 8 saat uyumasam da sıkıntı olmaz. Kamera o anı yakaladı... Eleştirmenler de hortladı...

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.