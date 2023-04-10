Ülke ekonomisine kadın eli değdi

Kadınların el emeği ürünleri, Gİ-KA Koop adı altında markalaşıyor, alıcısıyla buluşuyor. Kooperatifin satış noktası İstasyon, hem vatandaştan hem turistten büyük ilgi görüyor

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) öncülüğünde iki yıl önce kurulan Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi (Gİ-KA Koop), Lefkoşa’daki eski tren istasyonu binasında satış noktası kurdu.Binanın tarihi önemine atfen “İstasyon” adı verilen bu satış noktasında, sele sepetten babutsa macununa, kırsaldaki kadınların el emeği üretimleri alıcıyla buluşuyor.Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabiri, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve Gİ-KA Koop Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, Gİ-Ka Koop As Başkanı Yeşim Direl ve İcra Kurulu üyeleri Ziynet Şah, Özlem Özbekoğlu, Özlem Ratip, Gülnur Sadıkoğlu, Ayşem Çelebi ve Şehnaz Çehreli Şefik ile görüştü, kooperatifin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.GİKAD’da farklı sektörlerdeki kendiişlerinde başarıya ulaşmış, tecrübeler biriktirmiş ve bu bilgi ve tecrübelerini topluma aktararak kadınların güçlenmesini hedefleyen bir ekip olduğunu anlatan Kavuklu, “Sadece ekonomide değil siyasal yaşamdan sosyal sorumluluk projelerine, spor ve sanata, kadınların sadece katılımcı değil yön verici olmasına katkı koymak için yola çıkmış bir derneğiz” dedi.Girişimciliğin sadece iş hayatında değil tüm alanlarda var olması gerektiğini düşündüklerine işaret eden Kavuklu, bu bağlamda sadece merkezde değil kırsaldaki kadınları da güçlendirmek için bu adımı attıklarını kaydetti.Bölge ziyaretlerinde hem üreten ama pazar bulamayan hem de ekonomiye katılmak isteyen ama bunu nasıl yapacağını bilmeyen kadınlarla karşılaştıklarını belirten Kavuklu, bu noktada bir platforma ihtiyaçları olduğunu fark ettiklerini söyledi.Kıbrıslı Türklerin kültüründe kooperatiflerin önemli yer olduğuna işaret eden Kavuklu, Gİ-KA Koop yetkili kurullarında yer alan kadınların hepsinin bu konuda oldukça duyarlı olduğunu belirtti.Kooperatif yönetiminde sanayiden pazarlamaya, eğitimden satışa her alanda uzman kadınlar bulunduğunu anlatan Kavuklu, “Güçlerimizi birleştirdik” dedi.Kavuklu, Gİ-KA Koop’un İspanya ve İtalya’da etkin olan b tipi sosyal kooperatif modelini takip ettiğini ifade etti.-“İlk adımda üretime katılmak isteyip imkân bulamayan kadınlara ulaştık”Kooperatif olarak attıkları ilk adımlardan birinin, üretime katılmak isteyip imkân bulamayan kadınlara ulaşmak olduğunu dile getiren Kavuklu, bu çerçevede Sipahi köyündeki kadınlara dikiş makinesi, kumaş ve iplik hibe ettiklerini ve dikiş eğitimi verdiklerini söyledi. Projeyi ve hibelerin yasal takibini Berin Avunduk’un üstlendiğini bildiren Kavuklu, kadınların bu malzemelerle ürettikleri masa örtüsü ve peçeteleri satın almaları için Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’yle anlaştıklarını belirtti.Kavuklu böylece, kadınların ürettiği ürünleri peşin olarak satın almaya başladıklarını anlatarak, “Şimdiden evine para götüren kadılar var. O kadınlardan biri şoför okuluna gitti ehliyet aldı ve araba kullanmaya başladı” dedi ve projenin şimdiden yaratmaya başladığı değişime işaret etti.Yine bu proje kapsamında sığınma evlerindeki kadınlara da makine ve malzeme hibe ettiklerini söyleyen Kavuklu, buralarda üretilen masa örtüleri ve peçetelerin otellere satılacağını açıkladı.Öte yandan hapishanedeki kadınlar için de bir proje ürettiklerini kaydeden Kavuklu, “Hapishanedeki kadınların makineleri varmış ama ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Onlara atık kumaşları vereceğiz, bizlere alışveriş ve plaj çantası dikecekler” dedi. Kavuklu, böylece hapishanedeki kadınların hem para kazanacağını hem de hapisten çıktıktan sonra kullanabilecekleri bir beceri geliştireceklerini vurguladı.Halihazırda üretim yapan kadınların ürünlerini satışa hazır hale getirerek İstasyon’da sattıklarını da ifade eden Kavuklu, bu sürece büyük önem verdiklerini belirtti.Ürünleri standardize ederek, daha cazip hale getirmek üzere dizayn ettiklerini ve doğru şekilde paketleyerek satışa sunduklarını anlatan Kavuklu, böylece ürünleri satışa hazır hale getirdiklerini söyledi.İçim Çağıner Kavuklu, kadınlardan aldıkları tüm ürünlerin ücretlerini peşin olarak ödediklerine vurgu yaparak, aldıkları ürünleri ya toplu şekilde otellere ya da perakende şekilde İstasyon’da sattıklarını ifade etti.Daha önce tren istasyonu olan bu binayı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kiraladıklarını anlatan Kavuklu, verdikleri destek için Vakıflar İdaresine teşekkür etti, “Bu istasyon bizim için çok önemli bir nokta oldu. Bizim dışarı açılma yerimiz oldu. Burası sayesinde kadınların üretimleri turistlere ve insanımıza ulaşacak” dedi.100’ÜN ÜZERİNDE KADININ ÜRETİMLERİ SATIŞTAŞu anda adanın dört bir yanından kadınların 100’ün üzerinde kadının üretimini İstasyon’da satışa sunduklarını dile getiren Kavuklu, kooperatifin üreten tüm kadınlara açık olduğunu anlattı.Üreten ve kendini geliştirmek isteyen, birlikte üretmenin keyfine varmak isteyen bütün kadınlara kapılarının açık olduğunu kaydeden Kavuklu, kooperatife üye olmak isteyenlerin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından kendilerine ulaşabileceğini duyurdu.Gelir paylaşımı konusuna da değinen Kavuklu, “Burada hedefimiz kadının ürettiği zaman hakkını alması. Kadınlardan ürünlerin 10 liraya alınıp 20 liraya satılmasına engel olmak... Ürünlerin doğru piyasa değerinde satılmasını sağlamak…” dedi.Kooperatifin satılan ürünlerden sadece faaliyetlerini yürütmelerine yetecek miktarda bir pay aldığını anlatan Kavuklu, “Amacımız kâr etmek değil” diye konuştu.