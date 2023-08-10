TÜK Müdürü Soley Baybar oldu

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Müdür mevkiine Soley Baybar atandı. Atama kararı dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bakanlar Kurulu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu'nun kararı uyarınca, hizmetlerin yürütülmesine olanak sağlanması amacıyla, Soley Baybar'ın TÜK Müdür mevkiine atanmasına karar verdi.
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