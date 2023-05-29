Trafiğe masum bir can daha

Girne-Tatlısu ana yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ şeride geçen araç, karşıdan gelen araçla çarpıştı. Kaza sonucu 61 yaşındaki sakin İffet Bilal yaşamını yitirdi

Girne-Tatlısu ana yolundaki kazada İffet Bilal hayatını kaybettiGirne-Tatlısu ana yolunda dün saat 01.00’de iki aracın çarpıştığı kazada 61 yaşındaki İffet Bilal hayatını kaybetti.19 yaşındaki Mustafa Soytürk, RT 846 plakalı araçla Tatlısu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sağa meyilli viraja girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşıdan gelen Girne’de 61 yaşındaki sakin İffet Bilal yönetimindeki GY 603 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.Kazada ağır yaralanan GY 603 plakalı araç sürücüsü İffet Bilal, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.RT 846 plakalı araç sürücüsü Mustafa Soytürk ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki Doğukan Aydın ise hafif yaralı olarak kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiler.Sürücü Mustafa Soytürk tutuklandı.Girne-Tatlısu anayolu üzerinde meydana gelen ve İffet Bilal'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mustafa Soytürk mahkemeye çıkarıldı.Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alına ifadelerin teyit ve tekzip edileceğini, zanlının kan örneklerinin tahlil sonucunun beklendiğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mesut Mesutoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.