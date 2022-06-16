Toplu taşımacılık tek bir çatı altında toplanacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC’de tüm toplu taşımacıların tek bir çatı altında, kurulacak bir şirketin bünyesinde toplanacağını ve oluşturulacak yeni sistem sayesinde herkesin kazanacağını belirtti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, bugün Sayıştay Başkanlığında düzenlenen toplantıyla, KKTC’de eğitim veren üniversitelerin temsilcileriyle toplu taşımacıların oluşturduğu Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) ve Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği temsilcilerini bir araya getirdi. Toplantıda üniversitelerin toplu taşımacılıkta oluşturulacak yeni sistem ile ilgili görüşleri alındı.

Bakan Arıklı, toplantının başında yaptığı konuşmada toplu taşımacılıkta yaşanan ve yaşanacak olan sıkıntıları anlattıktan sonra “Akaryakıt fiyatları her geçen gün artıyor. Alternatif olarak toplu taşımacılığı geliştirmek zorundayız. Ülkede bin 950 adet izinlendirilmiş toplu taşıma aracı seyrüsefer halinde. Bunlara ek olarak izin bekleyen yaklaşık 100 adet başvuru var. Bu bir israf. Bütün taşımacıları bir araya getirip ortak bir şirket etrafında buluşturursak maliyetler azalacak, vatandaş daha ucuza daha kaliteli yolculuk yapacak. Bu sayede özel araçlar kullanımı azaltılarak aile ekonomisine önemli katkı sağlanacak” dedi.

Arıklı, bu konuda kendisinden önce çalışan bakanlar olduğunu belirtirken, “Özellikle Tolga Atakan bu konuda önemli ilerleme sağlamıştı. Kayseri Belediyesi ile işbirliğine gidilmişti. Biz Sayın Atakan’ın başlattığı o güzel projeyi geliştirerek neticeye ulaştırmayı hedefliyoruz. Kayseri Belediyesinden bu konuyla ilgili teknik heyet bugün ülkemize geldi. Anket çalışması yapacaklar ve üniversiteler ile görüşecekler. Türkiye Belediyeler Birliğinden bu konuda yardım alacağız. Hedefimiz toplu taşımacılığı geliştirmek ve Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a kadar tüm halkımızın bundan yararlanmasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

