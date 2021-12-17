Türk-Sen’in, Güney’de çalışmak isteyen 8 bin kişi için başvuru kabul etmeye başlaması Rum basınında “Tatar’ın bölücü politikasına 8 bin Kıbrıslı Türk’ten tokat” şeklinde değerlendirildi





Kıbrıslı Türklere Güney Kıbrıs’ta sendikalı istihdam sağlamak amacıyla Güney Kıbrıs’taki SEK sendikasıyla işbirliği yapan Türk-Sen’in, 8 bin civarındaki istihdam için dünden itibaren başvuru kabul edeceğine dair haberler dünkü Rum gazetelerinde de yer buldu.

Alithia gazetesi haberi “Tatar’ın Bölücü Politikasına 8 Bin Kıbrıslı Türk’ten Tokat- 8 Bin Kıbrıslı Türk’ten Çalışmak İçin Başvuru Patlaması- Türk Sen, İşsizler Konusunda SEK’le Anlaşmaya Vardığını Açıkladı” başlıklarıyla manşet ve iç sayfadan verdi. Haberde, Türk-Sen’in, Güney Kıbrıs’taki SEK sendikasıyla vardığı anlaşmanın akabinde ilk kez, Güney Kıbrıs’ta çalışmak için Kıbrıslı Türklerden başvuru kabul edeceği kaydedildi.

Kıbrıs sorunu ve ekonomik kriz sonucu kuzeyde çarpıcı gelişmeler yaşandığını savunan gazete, binlerce işsiz veya açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Kıbrıslı Türk’ün, Türk-Sen ile SEK’in vardığı anlaşmanın akabinde, çalışmak için Güney Kıbrıs’a gideceğini yazdı.



SEK GENEL SEKRETERİ MATSAS’IN AÇIKLAMASI

Haberinde, Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı’nın açıklamalarının yanı sıra SEK (Kıbrıs İşçi Sendikaları Konfederasyonu) Genel Sekreteri Andreas Matsas’ın açıklamasına da yer veren gazete, Matsas’ın Türk-Sen’le anlaşmaya vardıklarını doğrulayarak, Kıbrıslı Türklerin iş başvurusunun kabul edilebilmesi konusunda iki koşulu açıklığa kavuşturduğunu iletti.

Matsas, bu koşullardan ilkinin “başvuru sahibinin Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğine sahip olması”, ikincisinin ise “Sosyal Sigortalara kayıt olunmasıyla, toplu sözleşme hükümlerinin uygulanması” olduğunu belirtti.

SEK’in niyetinin iş piyasasına yardımcı olmak olduğunu da belirten Matsas, bazı önceliklere sahip olduklarını da ifade etti.

Mevcut ülke içi ihtiyaçları, Kıbrıs’tan (yerli) iş gücü tedarik edilmesiyle karşılamaya çalıştıklarını dile getiren Matsas, bu şekilde, üçüncü ülkelerden çalışanlar bulunması konusunda işverenlerin alternatif tercihlerini önlediklerini söyledi.

Matsas, başvuruların sayısının yüksek olacağına dair tahminlerden ötürü, Kuzey Kıbrıs’tan toplu bir işgücünün işe alınacağına dair bir izlenim verilmemesi gerektiğini kaydetti.

İhtiyaçlar doğrultusunda bir değerlendirme yapılacağını ifade eden Matsas, doğru bir değerlendirme ve işsizler listesiyle eşleşme yapılması için işverenlerden işgücüne dair ihtiyaçlarını kayda geçirmelerinin istendiğini söyledi. Matsas, Güney Kıbrıs’taki işsizliğin istikrarlı bir düşüş eğiliminde olduğunu ve bu iyi haberin devam edeceğine inandığını da ifade etti.

Matsas, benzer bir olumlu tutum sergilemesi beklenen işverenlerin amaçlarının ise üçüncü ülkelerden insan kaynağı çalıştırmak olduğu izlenimi vermeyi sürdürdüklerini belirtti. Matsas, SEK’in ise acilen, toplu sözleşmelere uyulmasıyla, yerli işsizlere öncelik verilmesini istediğini kaydetti.

Andreas Matsas, işverenlerin insan kaynaklarına dair toplu ihtiyaçları veya Kıbrıslı Türklerin son zamanlarda çalışmak için Rum kesimine gidişlerindeki artan eğilim olduğuna ilişkin veri bulunmadığını sözlerine ekledi.



