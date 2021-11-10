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Sürekli Atık Su İzleme Sistemi devreye giriyor

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Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, sisteme ilişkin pilot kabin ve ekipman kurulumunun tamamlanıp, test çalışmalarına başlanan Bafra Atık Su Arıtma Tesisi’nde verilerin şu an merkeze geldiği belirtildi.  Sistemin verilerinin toplanacağı ekipmanların Çevre Koruma Dairesi’ne kurulumunun sonlandığı ve test çalışmalarının ardından sistemin tam randımanla devreye gireceği kaydedildi

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Sürekli Atık Su İzleme Sistemi devreye giriyor
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Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi bünyesinde kurulan Sürekli Atık Su İzleme Sistemi (SAİS) test çalışmalarına başladı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, sisteme ilişkin pilot kabin ve ekipman kurulumunun tamamlanıp, test çalışmalarına başlanan Bafra Atık Su Arıtma Tesisi’nde verilerin şu an merkeze geldiği belirtildi. 

Sistemin verilerinin toplanacağı ekipmanların Çevre Koruma Dairesi’ne kurulumunun sonlandığı ve test çalışmalarının ardından sistemin tam randımanla devreye gireceği kaydedildi.

İhalesi 5 Mayıs’ta sonlanan Sürekli Atık Su İzleme Sistemi’nin finansmanını Turizm ve Çevre Bakanlığı sağlıyor.

ÇEVRE DAİRESİ, ARITMA TESİSLERİNİ ONLINE İZLEYECEK

Çevre Dairesi’nin atık su arıtma tesislerinin deşarjlarını çevrimiçi (online) izleme olanacağı elde edeceği Sürekli Atık Su İzleme Sistemi (SAİS), kapsamında çıkış suyunda sürekli ve otomatik olarak pH, sıcaklık, çözünmüş oksijen, iletkenlik, debi, kimyasal oksijen ihtiyacı, askıda katı madde, azot ve fosfor parametreleri ölçülecek. Sonuçlar periyodik ve gerçek zamanlı olarak dairenin merkezi veri tabanına aktarılacak.
 
Sistemin kurulmasıyla belirlenen tesisler, kendi tesislerinin deşarj noktalarına ölçüm sistemi kurarak, sisteme bağlanacak. Böylece bağlantı sonrası deşarjlar sürekli izlenecek ve standartlar aşılırsa Çevre Koruma Dairesi müdahalede bulunup, yaptırım uygulayabilecek. Ayrıca tesislerde oluşabilecek herhangi bir soruna da hemen müdahale edilebilecek. 

Arıtma tesislerinin 7/24 izlenebileceği SAİS sistemi sayesinde, ülkede atık sulardan kaynaklanan kirlilikler ortadan kaldırlabilecek.

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