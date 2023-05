Şüphe üzerine durdurulan araçtan kaçak et çıktı

Lefkoşa’daki Ciğerim Restoran işletmecisi Behçet Kıral’ın aracında 590 kilo donmuş dana ciğeri, 302 kilogram donmuş kuzu kuyruk yağı ve 18 kilogram donmuş kuzu eti ele geçirildi. Olayla ilgili Kıral ile birlikte iki kişi daha tutuklandı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden kanunsuz olarak ithal edilmiş 590 kilogram donmuş dana ciğeri, 302 kilogram donmuş kuzu kuyruk yağı ve 18 kilogram donmuş kuzu eti ile ilgili üç kişi tutuklandı.Önceki gece saat 22.00 sıralarında Demirhan’da Girne Dağ Yolu çemberi üzerinde şüpheli bir araç polis tarafından durdurularak kontrol edildi.Ciğerim Restoran işletmecisi olan 34 yaşındaki Sercan Çınar’ın kullanımındaki araçta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden kanunsuz olarak ithal edilmiş 590 kilogram donmuş dana ciğeri, 302 kilogram donmuş kuzu kuyruk yağı ve 18 kilogram donmuş kuzu eti tespit edildi ve araç ile birlikte emare olarak alındı.Olayla ilgili olarak Sercan Çınar ile mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen46 yaşındaki Behçet Kıral ve 27 yaşındaki Muhammad Waqar tutuklandı. Kaçak et meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Sercan Çınar, Muhammad Waqar ve Behçet Kıral mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, olguları aktardı. Polis, 18 Mayıs Perşembe günü, Demirhan’da Dağyolu çemberi olarak bilinen yerde, Girne'de sakin Sercan Çınar'ın kullanımında bulunan RG 800 plakalı araç şüphe üzerine durdurularak yapılan kontrolde araç içerisinde Güney Kıbrıs'tan kanunsuz olarak ithal edilen 590 kilogram donmuş ciğer, 302 kilogram donmuş yağ ve 18 kilo donmuş et tespit edildiğini anlattı.ZANLI ÇINAR: ET ÜRÜNLERİNİ, CİĞERİM KASAP RESTORAN İŞLETMECİSİ BEHÇET KIRAL'A İSTEĞİ ÜZERİNE ALDIMPolis, Sercan Çınar'dan yapılan soruşturmada bahse konu et ürünlerinin Girne’de faaliyet gösteren Ciğerim Kasap Restoran işletmecisi Behçet Kıral'a isteği üzerine aldığının tespit edildiğini belirtti.BEHÇET KIRAL TUTUKLANDI VE 2 ZANLI TUTUKLANDIPolis, Sercan Çınar ve araçta yolcu olarak bulunan Girne'de sakin Muhammad Waqar’ın suçüstü hali gereği, Behçet Kıral’ın ise derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.KAMERA KAYITLARI İNCELENECEKPolis, mesele ile ilgili olarak bahse konu etleri getiren şahısların tespit edilemediğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak kamera kayıtlarının incelenecek olup zanlıların vermiş olduğu teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini anlattı.3 GÜN TUTUKLU KALACAKLARPolis, soruşturmanın salimen yürütülmesi için zanlıların, 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.