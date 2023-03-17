Sıradan bir vatandaş gibi geldi

Kılıçdaroğlu, KKTC havaalanında hiçbir devlet ya da muhalefet yetkilisi tarafından karşılanmadı. Kılıçdaroğlu’nun, “taziye ziyaretine geliyorum. Sade bir geliş-gidiş olsun” dediği öğrenildi

Türkiye anamuhalefet lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, taziye için geldiği KKTC’de hiçbir devlet, muhalefet yetkilisi tarafından karşılanmadı.

Kılıçdaroğlu, havaalanına sade bir vatandaş gibi geldi, 3-5 CHP'li genç tarafından karşılandı ve adaya giriş yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun resmî karşılama töreni istemediği öğrenildi.

Özel uçakla adaya gelen ve sivil havacılık yetkililerine geleceğini önceki akşam bildiren Kılıçdaroğlu’nun, “taziye ziyaretine geliyorum. Sade bir geliş- gidiş olsun” dediği öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, şu ifadeleri kullandı.

“Sayın Kılıçdaroğlu’nun gelişinden dün gece (önceki gece) Sivil Havacılık Dairesine gelen yazı ile haberimiz oldu. Önceden herhangi bir bilgi verilmediği gibi görüşme talebi de olmadı. Haberi alır almaz CHP Yetkilileri ile temasa geçtik. Ziyaretin bir kaç saat ertelenmesi halinde Sayın Başbakan dahil Kıbrıs’ta olabileceğimizi söyledik. Bize bunun sade bir ziyaret olduğu, Şampiyon Meleklerimizin aileleri ile görüşülüp akşam dönüleceği bilgisi verildi.

Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP Heyeti daha önce de KKTC ye gelmişler ve kendilerine gereken misafirperverlik gösterilmişti”

