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Sıcak ve nemli hava devam edecek

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Sıcak ve nemli hava devam edecek
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Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir haftalık sürede genellikle alçak basınç ile sıcak ve nemli hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.
Bu meteorolojik duruma göre, hava yarın açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli. Pazar parçalı az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, Pazartesi parçalı az bulutlu, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri açık ve az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 37 - 40 sahillerde 33 – 36 derece santigrat dolaylarında seyredecek.
Rüzgâr, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zamanla kuvvetli esecek.
 
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