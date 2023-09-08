Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’ni ziyaret etti

UBP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda, Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, DP Milletvekili Serhat Akpınar, YDP Milletvekili Talip Atalay ve Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı yer aldı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, 5’inci toplantısını gerçekleştiren Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’ni ziyaret etti.

UBP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda, Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, DP Milletvekili Serhat Akpınar, YDP Milletvekili Talip Atalay ve Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı yer aldı.

Toplantıda ilk konuşmayı yapan Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, Türkiye’de meydana gelen depremle ilgili olarak adli sürecin takibi ile ilgili oluşturdukları komite toplantılarının sürdüğünü söyledi.

Hasipoğlu, komitenin yaz dönemi içerisinde toplanmadığını ve bazı gelişmeleri beklediklerini ifade ederek, Şampiyon Melekler Derneği başkanının talebi ile son gelişmeleri değerlendirmek üzere bugün toplandıklarını belirtti.

Hasipoğlu, “Komite olarak Türkiye’ye daha önce bir ziyaret gerçekleştirmiştik. Hukuki süreç devam ediyor. Bizim komite olarak daha önce de arkadaşlarımızla görüştük. Bu yıl içerisinde en erken zamanda yeniden yeni atanan kişilerle gerek adli mercilerde gerek siyasi makamlarda olanlarla görüşmeler yapmayı planlıyoruz. Dün itibari ile önemli bir gelişme oldu, İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki kolonla ilgili rapor savcılığa ulaştı. Ona ilişkin de bir tespit var. İTÜ’deki rapor kolonun kesilmesiyle ilgili bir inceleme talebiydi, Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne gönderilen ise genel anlamla bir kusur raporuydu. Karadeniz Teknik raporunun da 10 gün içerisinde dosyaya gireceğini beklediklerini söyledi.” dedi.

Hasipoğlu konuşmasında, demir örneklerinde kolonlarla ilgili bir kesilme gerçekleştiğinin bilgilerine geldiğini söyledi.

Hasipoğlu, “İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi’nin kolonun kesilip, kesilmediğine ilişkin raporu, dün itibari ile Adıyaman savcılığı dosyasına girmiştir. Bu rapora göre, kolonların kesildiği tespit edilmiştir. İsias Otel’de cinayet işlendiğini hep söyledik. Raporu komite olarak da inceleyeceğiz. Bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız.” vurgusu yaptı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ise konuşmasında, aileler olarak avukatlarla ve mecliste kurulan komite ile bu davanın peşinde olduklarını tekrar vurguladı.

Karakaya, “Meclis’te kurulan bu komite davamızda çok önemli bir noktadır. Avukatlarımızla birlikte istişare yaparak, davamızın peşinde olduğumuzu onlar da vurguluyor. Aileler olarak hiçbir zaman bu davamızdan vazgeçmeyeceğiz, elimizden geleni de yapacağız. Son yaşanan gelişmeler karşısında davamızın daha da yakından takip edilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.” dedi.

DP Milletvekili Serhat Akpınar ise toplantıda yaptığı konuşmada, komitelerin yapmış olduğu girişimler ve ziyaret öncesi Mersin’de operasyon yapıldığını ve bazı kişilerin tutuklandığını söyledi. Akpınar, “Bu işin peşini bırakmayacağız.” dedi.

Toplantıya katılan YDP Milletvekili Talip Atalay da konuşmasında, komitenin ve ailelerin bu davanın peşini bırakamayacağını vurguladı.

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ise toplantıda yaptığı konuşmada, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden gelen raporda, hasar tespit edildiğini söyledi.