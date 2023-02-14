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Şampiyon Melekler Köyü”ne ilk katkı Kayım ailesinden

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Şampiyon Melekler Köyü”ne ilk katkı Kayım ailesinden
Hükümet ile Kuzey Kıbrıs’taki 42 oda, birlik, federasyon ve dernek tarafından oluşturulan “Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu” arasında imzalanan protokol çerçevesinde; Türkiye’deki deprem bölgesinde 1000 konutluk prefabrik yaşam alanı kurulması için kollar sıvandı.
Projeye ilk katkı, Cyprus Constructions direktörü, Califorian Restaurant’ların sahibi Salih Kayım ve ailesinden geldi. Salih Kayım ve ailesi projeye 1 milyon TL katkı koydu.
 
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