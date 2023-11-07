Osman Güvenir’in kaleme aldığı “Ersin Tatar Zirvedeki Adam” kitabının tanıtımı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Osman Güvenir’in kaleme aldığı “Ersin Tatar Zirvedeki Adam” kitabının tanıtımı Atatürk Kültür Merkezinde yapıldı.

Tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada Tatar, kitabın yazarı Osman Güvenir’e, kendisine (Tatar’a) inanıp, kitap yazdığı için teşekkür etti.

Tatar, Osman Güvenir’in Kıbrıs Türkü'nün mücadele lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın özel kalem müdürlüğü görevinde bulunması hasebiyle Kıbrıs sorunuyla ilgili pek çok toplantıya şahitlik eden biri olduğunu kaydetti.

Osman Güvenir ise Tatar’ın hayatını konu alan kitabın her zaman hayalinde olan bir proje olduğunu ifade etti.

Kitabı 1,5 yıl içerisinde tamamladığını ifade eden Güvenir, kendisine Tatar’ın genç bir cumhurbaşkanı olduğunu, hakkında kitap yazılacak kadar bir birikiminin olup olmadığının sorulduğunu; kendisinin de bu soruya “Tatar’ın hayatını incelerseniz, hayatında o kadar dramatik unsurlar vardır ki, bir değil 10 tane kitap yazılabilir” cevabını verdiğini kaydetti.

Güvenir, kitabın “roman tadında bir kitap” olduğunu belirtti.



Genç yazarlara da seslenen Güvenir, geçmişi belgelemek gerektiğini bu nedenle genç yazarların yazmaya devam etmesini temenni ettiğini kaydetti.

