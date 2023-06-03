Poşetlere zam

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25 kuruş olan poşetler, 5 Haziran’dan sonra 1 TL’den satılacak

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1 Haziran itibarıyla saplı plastik poşet torbaların ücretli veya ücretsiz marketlerde müşteriye verilmesini yasaklama kararı alan hükümet, bu süreyi 1.5 yıl daha uzattı.
Bakanlar Kurulu tarafından plastik alışveriş torbalarının gereksiz kullanımının önlenmesi amacıyla fiyat güncellenmesi yapıldı.
Bakanlar Kurulu aldığı kararla 15-50 mikron aralığındaki market ve mağaza poşetlerinin fiyatını 4 kat birden artırdı. 25 kuruş olan poşetler 5 Haziran itibarıyla 1 TL’den satılacak.
Bazı iş çevreleri, sektördeki makinelerin âtıl olacağını, çalışanların işsiz kalacağı ve fabrikaların kapanacağı gerekçesiyle tüzüğün değiştirilmesini talep ediyordu.
 
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