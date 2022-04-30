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Polis’ten kiralık katil sitesini kapattırma hamlesi

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Polis’ten kiralık katil sitesini kapattırma hamlesi

 
HALKIN SESİ’nin geçtiğimiz hafta “İnternetten kiralık katil siparişi!" başlığıyla yayınladığı ve kiralık katil isimli bir sitenin açılmış olduğu yönündeki haberi, Polis Müdürlüğü’nü harekete geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, söz konusu sitenin IP adresinin yer sağlayıcısının Hollanda’da olduğunu tespit etti.
Polisin, www.kiralikkatil.net isimli site kapatılması için mahkemeye gerekli başvuru yaptığı öğrenildi.
Hatırlanacağı üzere www.kiralikkatil.net isimli site üzerinden adam kaçırma, kara para aklama, kiralık katil, kundaklama, saldırı-yaralama, tetikçi ve zehirleme hizmetleri verildiğinin yazılıyordu.
 
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