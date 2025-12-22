Intergaz Ltd, Works Trading & Services Ltd ve Arbos Investment Ltd çalışanları, yılın yorgunluğunu attığı yeni yıl yemeğinde bir araya geldi, keyifli saatler geçirdi

Intergaz Ltd, Works Trading & Services Ltd ve Arbos Investment Ltd çalışanları, 110 personelin katılımıyla, bir restoranda yılın yorgunluğunu attığı Yeni Yıl Yemeğinde buluştu.

Gecede; Intergaz Ltd, Works Trading & Services Ltd ve Arbos Investment Ltd bünyesinde 10. ve 20. yılını dolduran personele Kıdem Ödülleri takdim edildi.

Piyango çekilişini de yapıldığı gecede, üç kurumun tüm çalışanları ve yöneticileri birlikte keyifli anlara imza attılar.

Yeni yıla, birlikte çalışıp merhaba diyerek aynı sofrada kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten çalışanlar gecede emeği geçen herkese teşekkür etti.