Bakanlar Kurulu, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu üyeleri konusunda karar aldı.

Bakanlar Kurulu'nun Resmi Gazetede yayımlanan kararı şöyle:

“Bakanlar Kurulu, Ü(K-I)2308-2025 sayı ve 2.12.2025 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu üyeliği görevinden alınmasının KKTC Cumhurbaşkanına önerilmesi uygun görülen üye Anıl Kaya ve Ü(K-I)2268-2025 sayı ve 25.11.2025 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeliği görevinden alınmalarının KKTC Cumhurbaşkanına önerilmesi uygun görülen Başkan Erdal Özcenk, üye Halil Orun, üye Mustafa Safran, üye Mustafa Kurt, üye Beyhan Gürgöze, üye İsmail Güneşoğlu, üye Özgür Yuca ve üye Servet Karabacak'ın yerlerine Şemi Bora'nın Başkan olarak, Eyüp Göksu, Özdinç Akdel, Aytunç Şirket, Anıl lmre, Recai Ergün, Turan Büyükyılmaz, Ümit Süleyman Şehirli ve Uğur ünal'ın ise Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kuruluna üye olarak atanmaları hususunun Sayın Cumhurbaşkanı'na önerilmesine karar verdi.”