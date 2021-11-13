Meryem için yanıt bekleyen sorular





Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma’nın zamansız ölümü tüm ülkeyi yasa boğarken, bu ölümün ardından ortaya atılan ihmal iddiaları ise kafalarda soru işareti yarattı.

İddialara göre Pandemi Hastanesi’nde Çocuk Kardiyoloji doktoru yok. Nöbetçi olması gereken 40 yaş üzeri olan çocuk hekimleri, pandemiyi bahane ederek nöbetlere gitmiyor. EKO cihazı yok. Meryem Ceren Kırma’nın hastalandığı gece nöbete çağırılan nöbetçi doktor görev yerine gelmedi.

Meryem Ceren Kırma’nın ölümünün ardından yanıt bekleyen ise bir dizi soru var:

Ceren’in ölüm sebebi nedir?

Bir ihmal var mı?

Tahlil yapıldı mı?

İlk müdahalede neler yapıldı?

Meryem’e 8 saat boyunca ne yapıldı?

Kalp enzim ölçümü ne zaman yapıldı, sonuç nasıl çıktı?

Çocuk kardiyoloğu kontrol etti mi?

