Meclis Genel Kurulu'nda iki yasal değişikliğin ivediliği onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısında, ilk olarak başkanlığın onaya sunuş işlemleri yer aldı.

Bu kısımda, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ivedilikle görüşülmesi konusu ele alındı.

CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali tasarı üzerine söz aldı ve yasa kapsamında maaş ve hayat pahalılığı gibi konularda mağduriyet yaşandığını o yüzden ivedilik talebine olumlu olduklarını ve destek vereceklerini söyledi, ancak yasanın bütünlüklü bir şekilde ele alınmasının daha köklü bir çözüm olacağını kaydetti.

Hatta bu yasanın ortadan kaldırılmasının daha doğru olacağını ifade eden Şahali, yasa gücündeki kararnamelere de değindi, bunların yasal hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova da, yasa tasarısı ile yapılacak değişikliklerin ortak uzlaşıyla yapıldığını, hayat pahalılığı yansıması ile ilgili düzenleme içerdiğini, ancak Meclis’in yeni açıldığı için ivedilikle bu yasa tasarısının bugün geçirileceğini ve onaylanmasıyla da geriye dönük ödemelerin yapılacağını anlattı. Berova, yasalar ve yasa gücünde kararnamelerin üzerinde de ciddi çalışmalar yapıldığını, ancak bir süreç alacağını işaret etti, yasa tasarısına muhalefetin destek vermesini olumu olarak gördüklerini söyledi.

CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın'ın, vergi düzenlemeleri ile ilgili bir çalışmaları olup olmadığını sorması üzerine Berova, böyle bir çalışmayı yaptıklarını ifade ederek, bunun sonuçlarını paylaşacağını kaydetti.

UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay da, gündemlerinde bir çok önemli yasa tasarıları olduğunu ifade ederek, ülkenin gelir artırıcı yasaları ile bankacılıkta ülkenin önünü açacak yasa tasarılarını ele aldıklarını kaydetti ve komite çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından yasa tasarısı oybirliğiyle kabul edildi.

Genel kurulda daha sonra Meclis Başkan Yardımcısı, CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin sunduğu Askeri Suç ve Cezalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı Önerisi ele alındı.

Özdenefe, öneri üzerine söz alarak, bugün CTP olarak iki önerileri olduğunu ancak Ceza Yasası ile ilgili öneriyi, geri çektiklerini, kurulacak Ad-hoc komitede görüşüleceğini ifade etti ve gerekli katkıların yapılacağına inanç belirtti.

Özdenefe, Askeri Suç ve Cezalar Yasası ile ilgili gündeme getirdikleri değişiklik önerilerini madde madde anlatarak, örneğin yasa değişiklikleri kapsamında ölüm cezasının çıkarıldığını, bu kapsamda basın özgürlüğü, ifade, düşünce özgürlüğü, temel hak ve özgürlükler, insan hakları gibi konularla ilgili detaylı bilgiler verdi, genel kurulun gerekli hassasiyet ve katkıyı ortaya konacağına inandığına vurgu yaptı.

UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun da, CTP Grubunun önerisine UBP olarak ivediliğine olumlu oy vermeye hazır olduğunu, özellikle ölüm cezasının kaldırıldığını, bu kapsam dahilinde değişiklik önerisi ve maddelerinin görüşülmesine olumlu oy kullanacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından öneri oybirliğiyle kabul edildi.

