"Mayfa bozuntularına vereceğimiz tek bir kuruşumuz yoktur"

Babası Mehmet Akacan’ın silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili yeni bir açıklama yapan iş insanı Bulut Akacan, "Bu mayfa bozuntularına vereceğimiz tek bir kuruş yoktur!" dedi











Babası Mehmet

Akacan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Değerli Arkadaşlar;

Öncelikle sizlere babamın durumunun iyiye gittiğini belirtmek isterim.



Şunu çok açık bir dille ifade etmek isterim ki;

67 yaşında savunmasız bir adama evinin kapısında sinsice yapılan bu kahpece saldırı ve daha öncede umuma açık bir alanda çocukların oyun oynadığı bir parkta 10 el ateş etmek ne adamlığa ne de insanlığa sığacak bir davranıştır.

Yaşanan her iki olay da faillerin ve azmettirenlerin ne kadar kalleş ve karaktersiz olduğunun açık ispatıdır.

Bulut Akacan’ın ve ailesinin bu çapulcularla hiçbir bağı ve işi olmadığı gibi, bu mayfa bozuntularına vereceği tek bir kuruşu yoktur!!!!!

Biz inanıyoruz ki;

Canı verende alanda Yüce ALLAH tır.

Konu ile alakalı hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdürürken Yüce Yargıya olan güvenimiz tamdır.”

“VERİP KURTULALIM” DEMİŞTİ!

Bulut Akacan vurulma olayının olduğu gece ise videolu bir paylaşım yapmış, bazı isimler vermiş ve bu kişilerin kendilerinden 1 milyon Sterlin istediğini beyan etmişti.

“Devletimiz madem bizi korumuyor biz bu rakamı verip kurtulalım” şeklinde bir cümle kuran Akacan'ın, dünkü paylaşımında “Bulut Akacan’ın ve ailesinin bu çapulcularla hiçbir bağı ve işi olmadığı gibi, bu mayfa bozuntularına vereceği tek bir kuruşu yoktur” şeklinde beyanını değiştirdiği dikkatlerden kaçmadı.

Babası Mehmet Akacan ’ın silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili yeni bir açıklama yapan iş insanı Bulut Akacan, "Bu mayfa bozuntularına vereceğimiz tek bir kuruş yoktur!" dediBabası Mehmet Akacan ’ın evinde silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili sosyal medya hesabından dün yeni bir açıklama yapan iş insanı Bulut Akacan, babasının durumunun iyi olduğunu ifade etti.Akacan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:“Değerli Arkadaşlar;Öncelikle sizlere babamın durumunun iyiye gittiğini belirtmek isterim. Girne Suat Günsel Hastahanesi'nde yapılan başarılı bir ameliyattan sonra babam Mehmet Akacan kendisini çok daha iyi hissetmektedir.Şunu çok açık bir dille ifade etmek isterim ki;67 yaşında savunmasız bir adama evinin kapısında sinsice yapılan bu kahpece saldırı ve daha öncede umuma açık bir alanda çocukların oyun oynadığı bir parkta 10 el ateş etmek ne adamlığa ne de insanlığa sığacak bir davranıştır.Yaşanan her iki olay da faillerin ve azmettirenlerin ne kadar kalleş ve karaktersiz olduğunun açık ispatıdır.Bulut Akacan’ın ve ailesinin bu çapulcularla hiçbir bağı ve işi olmadığı gibi, bu mayfa bozuntularına vereceği tek bir kuruşu yoktur!!!!!Biz inanıyoruz ki;Canı verende alanda Yüce ALLAH tır.Konu ile alakalı hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdürürken Yüce Yargıya olan güvenimiz tamdır.”Bulut Akacan vurulma olayının olduğu gece ise videolu bir paylaşım yapmış, bazı isimler vermiş ve bu kişilerin kendilerinden 1 milyon Sterlin istediğini beyan etmişti.“Devletimiz madem bizi korumuyor biz bu rakamı verip kurtulalım” şeklinde bir cümle kuran Akacan'ın, dünkü paylaşımında “Bulut Akacan’ın ve ailesinin bu çapulcularla hiçbir bağı ve işi olmadığı gibi, bu mayfa bozuntularına vereceği tek bir kuruşu yoktur” şeklinde beyanını değiştirdiği dikkatlerden kaçmadı.