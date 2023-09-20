banner913
banner932
Lions kulüpleri ile İnsan Hakları Platformu sanal söyleşide biraraya gelecek
Lions kulüpleri ile İnsan Hakları Platformu sanal söyleşide biraraya gelecek
9 0
Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan'a destek belirtti
Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan'a destek belirtti
9 0
 
Ataoğlu, Erdoğan’ın KKTC’yi tanıma çağrısını memnuniyetle karşıladı
Ataoğlu, Erdoğan’ın KKTC’yi tanıma çağrısını memnuniyetle karşıladı
8 0
“Yasalar süratle AB’ye uyumlu hale getirilecek”
“Yasalar süratle AB’ye uyumlu hale getirilecek”
7 0
''Rum tarafı kötü niyetli''
''Rum tarafı kötü niyetli''
13 0
Üstel’den AP’ye kınama
Üstel’den AP’ye kınama
16 0
“Kamu personeli suçları arttı”
“Kamu personeli suçları arttı”
22 0
banner964

Maliye Bakanı Berova, Merkezi İhale Komisyonu’nu ziyaret etti

banner476

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, bakanlığına bağlı Merkezi İhale Komisyonu’nu (MİK) ziyaret etti. Kısa süreliğine MİK İhale Toplantısına katıldı.

banner974
Maliye Bakanı Berova, Merkezi İhale Komisyonu’nu ziyaret etti
banner971
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, MİK Başkanı Halis Üresin’den çalışmalar hakkında bilgiler alan Maliye Bakan Berova, burada yaptığı açıklamada, hem komisyonun çalışmalarını yerinde incelemek, hem de emekliye ayrılacak olan MİK Başkanı Halis Üresin’e bundan sonraki hayatında başarı dilemek adına bugün bu toplantıya katıldığını belirtti.
Berova; “Birlikte önemli görevler icra ettiğimiz MİK Başkanı Halis Üresin kardeşimiz emekliye ayrılıyor. MİK’e verdiği hizmetler için kendisine çok teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında sağlık ve mutluluklar diliyorum” diye konuştu.
Merkezi İhale Komisyonu’nun oldukça önemli bir görev icra ettiğini de söyleyen Berova, tüm komite üyelerine ve ihalelere katılan iş insanlarına hitaben; “inşallah bugün de, hem devleti koruyucu, hem iş insanımızı kazanca iten bir ihale süreci gerçekleşir” dedi.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.