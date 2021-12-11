“Makarios’un 1974’te yapamadığı şimdi yapılacak”

KTAMS Başkanı Bengihan, yürüyüşün neden Girne Boğaz’dan başladığını açıkladı: “Çünkü boğazımızdan geçen lokmayı kestiler”



KTAMS Başkanı Güven Bengihan, ezilenlerin, sömürülenlerin, yoksullaştırılanların sesi olduk” diyerek, halk için yürüdüklerini belirtti.

3 sendikanın yönetim kurulu düzeyinde yürüyüş yaptığını dile getiren Bengihan, yürüyüşün neden Girne Boğaz’dan başladığını şu sözlerle açıkladı:

“Çünkü boğazımızdan geçen lokmayı kestiler, çünkü fakirleşmenin, yoksullaşmanın önünü açtılar.”

Ülkenin geleceğini kurtarma adına yürüyüş başlattıklarını, arkasının geleceğini dile getiren Güven Bengihan, zamlarla ve uygulanan ekonomi politikalarıyla sadece ülkedeki gençlere değil, halka da göç yollarının açıldığını savundu.

Makarios’un 1974’te yapamadığının, şimdi yapılacağı iddiasında bulunan Bengihan, “Halkımıza ve çocuklarımıza güzel bir gelecek ve memleket bırakmak boynumuzun borcudur” dedi.

Bunun başlangıç olduğunu dile getiren Bengihan, siyah kurdelelerle ülkenin karanlığa doğru sürüklendiğinin simgelendiğini söyledi.



