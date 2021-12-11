banner583
banner753
Belediye başkanı, kar yağmasını yasakladı
Belediye başkanı, kar yağmasını yasakladı
15 0
Hamile ablasının kafasını kesip selfie çekti
Hamile ablasının kafasını kesip selfie çekti
52 0
 
En yeni Avrupalı: 2022 Mazda2
En yeni Avrupalı: 2022 Mazda2
8 0
Kentin göbeğinde bubi tuzağı gibi kazık
Kentin göbeğinde bubi tuzağı gibi kazık
25 0
YDÜ zirveye yerleşti: 80-56
YDÜ zirveye yerleşti: 80-56
6 0
Kediler bile artık ciğer yiyemeyecek
Kediler bile artık ciğer yiyemeyecek
55 0
Sanayi bölgesi sakinlerinin duyarsızlığı
Sanayi bölgesi sakinlerinin duyarsızlığı
21 0
banner661
banner726

“Makarios’un 1974’te yapamadığı şimdi yapılacak”

banner476

KTAMS Başkanı Bengihan, yürüyüşün neden Girne Boğaz’dan başladığını açıkladı: “Çünkü boğazımızdan geçen lokmayı kestiler”

banner714
“Makarios’un 1974’te yapamadığı şimdi yapılacak”
banner721
 
KTAMS Başkanı Güven Bengihan, ezilenlerin, sömürülenlerin, yoksullaştırılanların sesi olduk” diyerek, halk için yürüdüklerini belirtti.
3 sendikanın yönetim kurulu düzeyinde yürüyüş yaptığını dile getiren Bengihan, yürüyüşün neden Girne Boğaz’dan başladığını şu sözlerle açıkladı:
“Çünkü boğazımızdan geçen lokmayı kestiler, çünkü fakirleşmenin, yoksullaşmanın önünü açtılar.”
Ülkenin geleceğini kurtarma adına yürüyüş başlattıklarını, arkasının geleceğini dile getiren Güven Bengihan, zamlarla ve uygulanan ekonomi politikalarıyla sadece ülkedeki gençlere değil, halka da göç yollarının açıldığını savundu.
Makarios’un 1974’te yapamadığının, şimdi yapılacağı iddiasında bulunan Bengihan, “Halkımıza ve çocuklarımıza güzel bir gelecek ve memleket bırakmak boynumuzun borcudur” dedi.
Bunun başlangıç olduğunu dile getiren Bengihan, siyah kurdelelerle ülkenin karanlığa doğru sürüklendiğinin simgelendiğini söyledi.
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.