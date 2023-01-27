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“Lanet bir cinayet daha!”

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“Lanet bir cinayet daha!”
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Zehie Helin Reessur cinayeti ile ilgili yaptığı paylaşımda Bu tip suçları önlemenin yegane yolu, Anayasayı değiştirmek sureti ile idam da dahil caydırıcı cezaları yasalara koymaktır” dedi
Arıklı’nın paylaşımı şöyle:
Lanet bir cinayet daha…
Erkek egemen bir toplumda kadın cinayetleri ve kadına şiddet sıradanlaşır. Maalesef ülkemizde de gelinen son durum budur.  Bu tip suçları önlemenin yegane yolu, Anayasayı değiştirmek sureti ile idam da dahil caydırıcı cezaları yasalara koymaktır. Genç kızımız Zehie Helin Reessur hunhar bir cinayete kurban gitmiştir. Genç kızımıza rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum.
 
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