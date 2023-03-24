Kuş yuvalarını mahkumlar üretecek

Çam kese böceği ile mücadele amacı ile orman arazilerine yerleştirilecek kuş yuvalarının bir kısmının Yeni Cezaevi atölyelerinde hükümlüler tarafından yapılacak

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, hükümlülerin topluma kazandırılması, zanaat sahibi olması ve eğitilmeleri amacıyla çam kese böceği ile mücadele amacı ile orman arazilerine yerleştirilecek kuş yuvalarının bir kısmının Yeni Cezaevi atölyelerinde hükümlüler tarafından yapılacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Merkezi Cezaevi ile Taşkent Doğa Parkı’na bağlı Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü arasında dün iş birliği protokolü imzalandı.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, protokol ile Merkezi Cezaevi'nin kuruluş amaçlarından olan ‘hükümlüleri eğitmek ve zanaat sahibi yaparak topluma yeniden kazandırmak’ ilkesine uygun çok kıymetli ve önemli bir proje için imzaların atıldığını ifade etti.

İçişleri Bakanlığı Merkezi Cezaevi ile Taşkent Doğa Parkı’na bağlı Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü arasında imzalanan iş birliği protokolü ile doğal yaşamı koruma ve hükümlülerin eğitilmesi yanı sıra Taşkent Doğa Park’ı tarafından sağlanacak ölçülerde yılda 200 adet; mümkün olması durumunda daha fazla sayıda kuş yuvasının montajının yapılarak çam kese böceğine karşı mücadele için ormanlık alanlara kurulması hedefleniyor.

