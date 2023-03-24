banner913
banner932
“Fitre Bağışınla Benim Umudum Sen Ol!”
“Fitre Bağışınla Benim Umudum Sen Ol!”
6 0
Yaz saati uygulaması Pazar günü başlıyor
Yaz saati uygulaması Pazar günü başlıyor
5 0
 
Engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihi 31 Mart
Engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihi 31 Mart
11 0
Klasikler Şampiyon Melekler için yollara çıkıyor
Klasikler Şampiyon Melekler için yollara çıkıyor
10 0
Göçmenköy, haftalar sonra kazandı
Göçmenköy, haftalar sonra kazandı
23 0
Erenköy, pes etmiyor
Erenköy, pes etmiyor
27 0
Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi
24 0
banner915

Kuş yuvalarını mahkumlar üretecek

banner476

Çam kese böceği ile mücadele amacı ile orman arazilerine yerleştirilecek kuş yuvalarının bir kısmının Yeni Cezaevi atölyelerinde hükümlüler tarafından yapılacak

banner825
Kuş yuvalarını mahkumlar üretecek
banner931
İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, hükümlülerin topluma kazandırılması, zanaat sahibi olması ve eğitilmeleri amacıyla çam kese böceği ile mücadele amacı ile orman arazilerine yerleştirilecek kuş yuvalarının bir kısmının Yeni Cezaevi atölyelerinde hükümlüler tarafından yapılacağını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'na bağlı  Merkezi Cezaevi ile Taşkent Doğa Parkı’na bağlı Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü arasında dün iş birliği protokolü imzalandı.
İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, protokol ile Merkezi Cezaevi'nin kuruluş amaçlarından olan ‘hükümlüleri eğitmek ve zanaat sahibi yaparak topluma yeniden kazandırmak’ ilkesine uygun çok kıymetli ve önemli bir proje için imzaların atıldığını ifade etti. 
İçişleri Bakanlığı Merkezi Cezaevi ile Taşkent Doğa Parkı’na bağlı Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü arasında imzalanan iş birliği protokolü ile doğal yaşamı koruma ve hükümlülerin eğitilmesi yanı sıra Taşkent Doğa Park’ı tarafından sağlanacak ölçülerde yılda 200 adet; mümkün olması durumunda daha fazla sayıda kuş yuvasının montajının yapılarak çam kese böceğine karşı mücadele için ormanlık alanlara kurulması hedefleniyor.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.