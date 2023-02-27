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Küçük Yusuf’tan örnek davranış

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9 yaşındaki Yusuf Nurettin Güneş, büyüklerinin doğum günüsü hediyesi olarak verdiği parayı depremzedelere gönderdi

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Küçük Yusuf’tan örnek davranış
Esentepe İlkokulu 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Yusuf Nurettin Güneş, büyüklerinin doğum günüsü hediyesi olarak verdiği parayı depremzedelere göndermek için bağışladı.
Yusuf’un bu örnek davranışını Çatalköy – Esentepe Belediyesi sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Belediyeden yapılan paylaşım şu şekilde:
“Fotoğraflarını gördüğünüz çocuğumuzun adı Yusuf Nurettin Güneş. Esentepe İlkokulu 3. sınıf öğrencisi. Yusuf, büyüklerinin doğum günü hediyesi olarak verdiği 500 TL’yi Kahramanmaraş‘ta meydana gelen depremde evlerini kaybeden depremzedelere gönderdi. Yusuf Nurettin Güneş’i yetiştiren ailesine ve öğretmenlerine teşekkür eder, kendisini alnından öperiz
 
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