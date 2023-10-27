Kıbrıs Developments’ten sıcak ve anlamlı “Evinize Hoş Geldiniz Partisi”

Bulunduğumuz coğrafyada yaşamımızı şekillendiren ilk yerleşkelerden olan Lemba’nın doğallığını, mimarisini, organik formlarını araştırarak TERRA projesi ile günümüze taşıyan Kıbrıs Developments, topraktan gelen ile köklerimizden yeni bir hikaye yarattı. Bu hikayenin devamını yaratacak olan yeni ev sahiplerini de samimi ve sıcak bir “Eve Hoşgeldiniz” partisi ile karşıladı.Deniz ve dağ esintisinin aynı anda hissedildiği, Alsancak’ın doğal zenginlikleri ile birlikte şekillenen TERRA’nın ortak kullanım alanı olan havuz başında, yeni bir yaşam ve bir arada olmanın huzuru kutlandı. TERRA; topraktan gelenin hikayesini anlatan bir proje olduğundan yeni ev sahipleri ile ilk kez toprak tonları konseptinde tanıştı.2021 yılında yapımına başlanan TERRA’nın 18 ay boyunca günümüze kadar süren yolculuğunda yaşanılan tüm süreçleri ve bereketli, mutlu bir yaşamı simgeleyen, inanç kültüründe önemli bir nesne olan, tüm konut sahiplerine hediye edilen topraktan narın, seramik ustası tarafından yapım sürecini içeren video gösterimi ile “evinize hoşgeldiniz” denildi.Kıbrıs Developments ailesine mensup, bu sürecin her ayrıntısında özveri ile çalışan, ev sahiplerine, kaliteli, eksiksiz ve konforlu bir yaşam alanını hazırlayan ekip, yeni hikayelerini yaratacak olan konut sahipleri ile tanıştırıldı.TERRA’da yaşamın özgünlüğünü ve ayrıcalığını tercih eden konut sahiplerine tapuları teslim edilirken, yeni yaşam, yeni hikaye ve yeni bir başlangıcın simgesi olarak da topraktan narlar günün kültürel anısı adına hediye olarak verildi.TERRA’nın başlangıcından bitimine kadar ve ev teslim sürecinde Kıbrıs Developments ile değerli iş ortaklığı yapan tüm firmalara katkılarından ve emeklerinden dolayı kendilerine özel hazırlanan ödüller takdim edildi.Parti boyunca geceye özel hazırlanan TERRA kokteyl ve mokteyller ile Akdeniz mutfağının lezzetleri, gelen konukların damak tadını zenginleştirdi.Adanın tanınmış müzik gruplarından Kiwi’nin dinamik repertuarı ve sahne performansı tüm parti boyunca eğlenceli anlar yaşattı.