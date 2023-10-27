banner913
banner932
Şampiyona’ya Romanya damgası
Şampiyona’ya Romanya damgası
8 0
İstanbul kırmızı-beyaza büründü
İstanbul kırmızı-beyaza büründü
21 0
 
Kış saati uygulaması 29 Ekim Pazar günü başlıyor
Kış saati uygulaması 29 Ekim Pazar günü başlıyor
33 0
YDÜ'nün yükselişi sürüyor
YDÜ'nün yükselişi sürüyor
19 0
Kuzey Kıbrıs, Antalya’da görücüde
Kuzey Kıbrıs, Antalya’da görücüde
14 0
“Kıbrıs’ta suç olduğunu bilmiyordum”
“Kıbrıs’ta suç olduğunu bilmiyordum”
144 0
Tonali, futboldan 10 ay men edildi
Tonali, futboldan 10 ay men edildi
13 0
banner964

Kıbrıs Developments’ten sıcak ve anlamlı “Evinize Hoş Geldiniz Partisi”

banner476

banner974
Kıbrıs Developments’ten sıcak ve anlamlı “Evinize Hoş Geldiniz Partisi”
banner971
Bulunduğumuz coğrafyada yaşamımızı şekillendiren ilk yerleşkelerden olan Lemba’nın doğallığını, mimarisini, organik formlarını araştırarak TERRA projesi ile günümüze taşıyan Kıbrıs Developments, topraktan gelen ile köklerimizden yeni bir hikaye yarattı. Bu hikayenin devamını yaratacak olan yeni ev sahiplerini de samimi ve sıcak bir “Eve Hoşgeldiniz” partisi ile karşıladı. 
 
Deniz ve dağ esintisinin aynı anda hissedildiği, Alsancak’ın doğal zenginlikleri ile birlikte şekillenen TERRA’nın ortak kullanım alanı olan havuz başında, yeni bir yaşam ve bir arada olmanın huzuru kutlandı. TERRA; topraktan gelenin hikayesini anlatan bir proje olduğundan yeni ev sahipleri ile ilk kez toprak tonları konseptinde tanıştı. 
 
2021 yılında yapımına başlanan TERRA’nın 18 ay boyunca günümüze kadar süren yolculuğunda yaşanılan tüm süreçleri ve bereketli, mutlu bir yaşamı simgeleyen, inanç kültüründe önemli bir nesne olan, tüm konut sahiplerine hediye edilen topraktan narın, seramik ustası tarafından yapım sürecini içeren video gösterimi ile “evinize hoşgeldiniz” denildi. 

Kıbrıs Developments ailesine mensup, bu sürecin her ayrıntısında özveri ile çalışan, ev sahiplerine, kaliteli, eksiksiz ve konforlu bir yaşam alanını hazırlayan ekip, yeni hikayelerini yaratacak olan konut sahipleri ile tanıştırıldı. 
 
TERRA’da yaşamın özgünlüğünü ve ayrıcalığını tercih eden konut sahiplerine tapuları teslim edilirken, yeni yaşam, yeni hikaye ve yeni bir başlangıcın simgesi olarak da topraktan narlar günün kültürel anısı adına hediye olarak verildi. 
 
TERRA’nın başlangıcından bitimine kadar ve ev teslim sürecinde Kıbrıs Developments ile değerli iş ortaklığı yapan tüm firmalara katkılarından ve emeklerinden dolayı kendilerine özel hazırlanan ödüller takdim edildi. 
 
Parti boyunca geceye özel hazırlanan TERRA kokteyl ve mokteyller ile Akdeniz mutfağının lezzetleri, gelen konukların damak tadını zenginleştirdi. 
 
Adanın tanınmış müzik gruplarından Kiwi’nin dinamik repertuarı ve sahne performansı tüm parti boyunca eğlenceli anlar yaşattı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.