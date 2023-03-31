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Kıb-Tek'ten önemli uyarı

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Kıb-Tek, vatandaşların acil durumlar için 0548 829 62 30 numaralı ihbar hattına ulaşılabileceklerini duyurdu

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Kıb-Tek'ten önemli uyarı
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu,  “Çağrı Merkezi” grev nedeniyle devre dışı kaldığından acil durumlarda 0548 829 62 30 numaralı ihbar hattına ulaşılabileceğini duyurdu.
Kıb-Tek Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) süresiz grev kararı nedeniyle “Çağrı Merkezi”nin devre dışı kaldığını belirterek, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına acil durumlara cevap verilebilmesi amacıyla 0548 829 62 30 numaralı ihbar hattının devreye alındığını kaydetti.
Açıklamada, veznelerin de grev sebebiyle hizmet vermeyeceğini, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına faturalarını banka ve diğer ödeme organları aracılığıyla yapabilecekleri belirtildi.  
 
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