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"Kıb-Tek'in zam yapması kaçınılmaz"

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"Kıb-Tek'in zam yapması kaçınılmaz"
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, elektrikte fiyat ayarlamasına gidilmesi gerektiğini kaydetti.

EL-Sen Başkanı Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesinin Kıb-Tek’in devasa zararlara uğramasına neden olduğunu, pek çok gideri döviz üzerinden olan KIB-TEK’in zararına satış yapmasının artık sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

Özkıraç, “Elektrik Kurumu’nun fiyat ayarlamasına gitmesi artık kaçınılmaz bir gerçektir. Ekonomik krizin içerisinde atılacak böyle bir adım elbette bugün biraz cebimizi yakabilir ancak yarını kurtaracak ve bu kurum Kıbrıslı Türklerin iradesinde kalacaktır” dedi.

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