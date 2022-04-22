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KIB-TEK çalışanına yurt dışı yasağı

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Borçları bulunan devlet kurumlarının elektriğini kestiği gerekçesi ile tutuklanan KIB-TEK çalışanı Hüseyin Çakıcı teminatla serbest bırakıldı

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KIB-TEK çalışanına yurt dışı yasağı
 
Elektrik borçları bulunan devlet kurumlarının elektriğini kestiği gerekçesi ile tutuklanan Hüseyin Çakıcı mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, zanlı Hüseyin Çakıcı’nın Görevi Kötüye Kullanma, elektrik Kesme Kastıyla İşlere Zarar Verme, Mülke Tecavüz suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 12-13 Nisan 2022 tarihinde Lefkoşa’da yetkili makam olan KKTC Cumhurbaşkanlığı, KKTC Meclisi Ulaştırma bakanlığı ve Turizm Bakanlığından izin almaksızın söz konusu yerlerden içeriye giriş yapıp mülke tecavüz ettikten sonra söz konusu kurumların içerisinde bulunan elektrik trafosunun şalterini Elektrik Kurumundan yetki almadan kesmek suretiyle İşlere zarar verip görevi kötüye kullandığını belirtti. Olayın Polisin bilgisine 14 Nisan 2022 tarihinde bildirildiğini söyleyen Sensev, zanlının Lefkoşa’da tesit edilip şubeye celp edilmiş ve yapılan soruşturmada söz konusu yerlere girip elektrik şalterlerini indirdiğini sözlü olarak beyan ettiğini anlattı. Polis, zanlının aleyhinde başlatılan tahkikatımız tamamlandığını belirtip, KIB-TEK’te teknisyen olarak çalışan zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlamak için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine G. Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına ve 2 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. 
 
 
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